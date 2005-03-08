نوآوري و خلاقيت در تبليغ دين، كارآمدي عرصه فرهنگي و ديني را افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر لاريجاني كه عصر امروز براي بازديد و آشنايي با فعاليتهاي موسسه تبيان در محل اين موسسه فرهنگي - اطلاع رساني حاضر شده بود، تصريح كرد: نوآوري و خلاقيت در معارف ديني بسيار مهم، شوق انگيز و قابل تحسين است.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تشكر از نوآوران و استفاده كنندگان از ابزارهاي نو در تبليغ ديني تصريح كرد: نوانديشي مبتني بر اصولگرايي، راهي است كه در عرصه هاي سياسي، اقتصاد و اجتماع و فرهنگ بايد طي شود.

وي با تاكيد بر اينكه حركتهاي نوانديشانه مبتني بر اصولگرايي در جامعه كنوني ما بسيار تاثيرگذار است، افزود: هيچ سيستم و راهي بدون مبنا نيست و تمام حركت هاي مدنظر براي جامعه بايد با توجه به شرايط و مباني، اصولي باشند.

دكتر لاريجاني رويش از مباني فكري و زايش در زمان را جنبه اصلي نوانديشي مبتني بر اصولگرايي دانست و تصريح كرد: گرته برداري هاي انجام شده در جامعه ما در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن پاسخ نداده است.

كانديداي احتمالي اصولگرايان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اشاره به نبود عدالت در مكاتب و الگوهاي غربي استفاده شده در عرصه هاي مختلف كشور گفت: مراجع فكري ما بايد الگوهاي مورد استفاده در كشور را مورد بررسي و پيگيري قرار مي دادند و مراكز دولتي نيز مي بايست كمك كننده اين موضوع مي شدند.

دكتر لاريجاني با اشاره به اينكه آمريكا مي كوشد روش زندگي آمريكايي را به جوامع مختلف القاء كنند، تصريح كرد: در صورتي مي توانيم الگوي زندگي اسلامي را به جهان عرضه كنيم كه بجاي بي برنامگي، برنامه ريزي و بجاي بي عرضگي، كارآمدي و بجاي عقبگرد، پيشروي را اختيار كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه اگر در زندگي خود، اصولگرايي و نوانديشي نداشته باشيم، نوعي عقب گرد در زندگي اسلامي خواهيم داشت افزود: در طرحهاي آمريكا، صدور روش زندگي آمريكايي وجود دارد كه بحث تحميل دموكراسي حتي با زور در آن گفته شده است.

دكتر لاريجاني استفاده از تكنولوژي مدرن، سرمايه گذاري و استفاده از ابزارها و امكانات كنوني را مهمترين عوامل گسترش فرهنگ در كشور دانست و تصريح كرد: عمومي سازي و بسترسازي فرهنگ، بايد در دستور كار دولت قرار گيرد تا بدين وسيله ابزارهاي گسترش فرهنگ در جامعه افزايش يابد.

كانديداي احتمالي اصولگرايان همچنين در پرسش و پاسخ با كاربران اينترنتي، درباره علت واحد نبودن جريان اصولگرا در قبال يك كانديدا چيست؟، گفت: درباره اين موضوع قبلا پاسخ داده ام، اما در شرايط فعلي بايد تلاش كنيم تا به روش هاي دموكراتيك احترام بگذاريم.

وي درباره اينكه آيا فكر نمي كنيد كه افراد بسيار شايسته تري ازجمله آقاي هاشمي رفسنجاني براي انتخابات رياست جمهوري وجود دارند، تصريح كرد: ايشان در مذاكرات با ما اعلام كرده كه قصد حضور در انتخابات رياست جمهوري را ندارد مگر شرايط ويژه اي پيش بيايد.

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه چه فكري براي نسل جوان داريد؟ گفت: تئوري مورد تاكيد ما براي حل اشتغال و ازدواج و حضور گسترده در جامعه براي جوانان، توسعه كارآفريني است كه هدف اصلي آن اين است كه در دولت آينده بايد همه چيز به نفع كارآفريني، مصادره شود.

وي افزود: با استفاده از اين تئوري، همگرايي ارگانيكي بين همه دستگاهها بوجود خواهد آمد و اين موضوع موجب افزايش كارآفريني و اميد به آينده در بين جوانان خواهد شد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در پاسخ به سوال يك كاربر ديگر اينترنتي كه پرسيد تعريف شما از جرم سياسي چيست؟ گفت: جرم سياسي در همه جاي دنيا قابل تعريف است اما در كل، كساني كه منافع ملي را به نفع خود قرباني كنند و به آن لطمه بزنند. قانون اساسي ما نيز براي اين جرم، ساز وكاري تعريف كرده است.

وي تاكيد كرد: كساني كه به امنيت ملي توجه نكنند مي توانند به همه كشور لطمه وارد كنند، بايد با آنها طبق قانون اساسي برخورد كرد.

بنابر اين گزارش، دكتر عليرضا طالب پور مدير عامل موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان پس از بازديد و سخنراني دكتر لاريجاني به معرفي فعاليتها و گستره كاري اين موسسه پرداخت.