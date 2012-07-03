همایش جوان و انتظار در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان بعد از ظهر سه شنبه در این همایش گفت: امروز بهترین کاری که در عصر انتظار می توانیم انجام دهیم، همراهی و یاری با جانشین امام زمان(عج) یعنی مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد گفت: انتظار امری طبیعی است که همیشه در زندگس ما وجود دارد و ما منتظر امام زمان هستیم و در حال آماده کردن زمینه ظهور ایشان هستیم.

ولی نژاد اظهار داشت: آماده سازی زمینه برای ظهور به معنای آماده کردن دل و زندگی خود است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان: اذعان داشت: همه ما از دنیای پر از جنگ و خونریزی و بی عذالتی امروز خسته شده ایم و منتظریم تا امام زمان (عج) با ظهور خود این فضا را تغییر ببخشد.

در این همایش برنامه های مختلفی چون مداحی و دکلمه انجام شد و به قید قرعه به برخی از شرکت کنندگان در این همایش هدایایی نیز اهدا شد.