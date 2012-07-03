  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

همایش جوان و انتظار در گرگان برگزار شد

همایش جوان و انتظار در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش جوان و انتظار و افتتاحیه طرح های اوقات فراغت در اداره تبلیغات اسلامی گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان بعد از ظهر سه شنبه در این همایش گفت: امروز بهترین کاری که در عصر انتظار می توانیم انجام دهیم، همراهی و یاری با جانشین امام زمان(عج) یعنی مقام معظم رهبری است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد گفت: انتظار امری طبیعی است که همیشه در زندگس ما وجود دارد و ما منتظر امام زمان هستیم و در حال آماده کردن زمینه ظهور ایشان هستیم.

ولی نژاد اظهار داشت: آماده سازی زمینه برای ظهور به معنای آماده کردن دل و زندگی خود است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی  گلستان: اذعان داشت: همه ما از دنیای پر از جنگ و خونریزی و بی عذالتی امروز خسته شده ایم و منتظریم تا امام زمان (عج) با ظهور خود این فضا را تغییر ببخشد.

در این همایش برنامه های مختلفی چون مداحی و دکلمه انجام شد و به قید قرعه به برخی از شرکت کنندگان در این همایش هدایایی نیز اهدا شد.

کد مطلب 1641580

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها