کرمانشاه میزبان درب حرم مطهر امام جواد (ع) خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کرمانشاه خود را برای استقبال از درب حرم مطهر جوادالائمه (ع) آماده می کند، گفت: از عموم مردم دوست دار اهل بیت (ع) دعوت می شود که در مراسم معنوی و روحانی روز شنبه 17 تیر ماه حضور فعال داشته باشند.

وی در مورد زمان و مسیر حرکت درب حرم مطهر امام جواد (ع) گفت: لازم به ذکر است که مسیر حرکت کاروان از ساعت 8 صبح روز شنبه از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت میدان نیایش و آبادنی و مسکن و از آنجا به بلوار طاقبستان و سپس از پل ولایت به سمت میدان سپاه پاسداران و نهایتاً استقرار درب مطهر در چهارراه بسیج، مسجد الغدیر خواهد بود.

حسینی با بابیان اینکه استان کرمانشاه جزو استان های پیشرو در این امر خداپسندانه بوده، به خدمات انجام گرفته از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه به آستان مبارک و مقدس حضرات معصومین (ع) در کشور عراق اشاره کرد و گفت: این امر حاصل مشارکت عاشقانه و همه جانبه مردم ولایت مدار کشور است.

وی افزود: قطعاً عطر وجود اهل بیت (ع) با آمدن درب مقدس حرم حضرت جواد الائمه (ع) فضای روحانی و ملکوتی در سطح شهر شهید پرور کرمانشاه حاکم می شود و از دستگاه های اداری و سازمان های دولتی در خواست می کنیم که همکاری لازم در این خصوص را به عمل آورند.

گفتنی است اعتبار ساخت این پروژه بالغ بر 300میلیون تومان بوده که در ساخت این درب مطهر حدود 512 کیلوگرم طلا و 24کیلوگرم نقره در آن به کار رفته است وچهار چوب آن از ساج برمه است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان از خدمات و مشارکت های مردم ولایت مدار استان کرمانشاه که از بدو تأسیس ستاد بازسازی عتبات عالیات همراهی و کمک های ارزشمندی را از نظر نقدی، مالی و جنسی انجام داده تشکر و قدردانی کرد.