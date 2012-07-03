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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

محرابیان:

900 طرح مهر ماندگار در کشور اجرا می شود

900 طرح مهر ماندگار در کشور اجرا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: دستیار ویژه رئیس جمهور از اجرای 900 طرح مهر ماندگار در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجموع سرمایه گذاری برای 900 طرح مهر ماندگار در کشور 170 هزار میلیارد تومان است.

محرابیان تصریح کرد: این طرح ها تا پایان دولت دهم اجرایی خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش طرح های مهر ماندگار در مرحله دوم افزود: این طرح به زودی شناسایی و اعلام می شوند.

محرابیان با بیان اینکه آخرین وضعیت طرح ها مهر ماندگار در کرمان پس از انجام بازدید ها اعلام خواهد شد گفت: طرح های مهر ماندگار باعث توسعه و آبادنی کشور می شوند.

وی یادآور شد: با توجه به استعدادها و ظرفیت های خدادادی موجود در استان کرمان طرح های فراوانی در قالب مهر ماندگار در این استان پیش بینی شده است.

کد مطلب 1641582

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