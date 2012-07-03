انتخاب رئیس بررسی موارد خاص دانشگاهها/ مصوبات نشست معاونان پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه مازندران به عنوان رئیس شورای بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان منصوب شد



در حکمی از سوی دکتر محمود ملاباشی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، احمد احمدپور رئیس دانشگاه مازندران به مدت دو سال به عنوان رئیس شورای بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان مازندران منصوب شد.



انتصاب مدیر جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه

در حکمی از سوی رحمت عباس‌ نژاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران، امید ناصرقدسی، عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه، به عنوان سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه مازندران منصوب شد.



در این حکم با اشاره به تعهد، شایستگی و علاقمندی دکتر ناصرقدسی، آمده است: امید است با توجه به سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه های دانشگاه در زمینه توسعه تحصیلات تکمیلی و گسترش ظرفیت‌های کمی و کیفی پذیرش دانشجو و همچنین با استعانت از درگاه خداوند متعال و در ظلّ توجهات حضرت ولیعصر (عج) و بهره گیری از توانمندی ها و تشریک مساعی اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان شریف آن حوزه موفق و مؤید باشید.



مصوبات نشست معاونان پژوهش دانشگاههای منطقه پنج



جهانبخش رئوف معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران، مصوبات نشست تخصصی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های منطقه 5 کشور را تشریح کرد و گفت: جهت تصمیم گیری محورهای 24 گانه به منظور ارائه درجلسه اصلی گردهمایی معاونین پژوهشی کشور، این معاونت در دو جلسه با حضور معاونان، اعضای هیئت علمی مجرب و کارشناسان دانشگاه، محورهای 24 گانه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.



وی ادامه داد: در نشست فوق، محورهای 24 گانه توسط معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه 5 کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به عنوان مصوبه نشست تخصصی معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه‌های منطقه پنج کشور، در گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مورد استفاده و بهره برداری قرار خواهد گرفت.



ارتقا مرتبه علمی عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی



در حکمی از سوی سرپرست و رئیس هیئت ممیزه دانشگاه مازندران، با ارتقا مرتبه علمی مرتضی محسنی از استادیاری به دانشیاری موافقت شد.



براساس پیشنهاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و با استناد به ماده هشت آئین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران و سایر مقررات مربوط، صلاحیت ایشان برای احراز مرتبه دانشیاری در گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی مورد تأیید قرار گرفت.