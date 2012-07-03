56 داروی گیاهی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت کل نیروهای مسلح، در آستانه میلاد حضرت مهدی (عج)؛ همایش مدیران سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که با حضور سردار سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد ، 56 قلم داروی گیاهی برای نخستین بار در کشور تحت پوشش بیمه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار گرفت.



برخی از این اقلام دارویی شامل آنژی پارس، پماد آلفا، پماد کلاندولا، شربت فیجی‌ تول، شربت نیچ پلاس، قطره هایپیران، قرص هسا ای، شربت ادواراتا و کپسول اسپانیال ذدها می باشد.



اقلام مذکور توسط کلیه داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با فرانشیذ 30 درصد به بیمه ‌شدگان تحویل داده می شود.



سردار وحیدی در حاشیه این همایش اظهار داشت: درسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به منظور توسعه طب کل نگر و توجه هرچه بیشتر به سلامت خانواده بزرگ نیروهای مسلح و کاهش وابستگی مصرف داروهای غیرگیاهی امروز شاهد بهره‌برداری از این پوشش بیمه‌ای هستیم.



وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه، توسعه بیمه سلامت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح وعائله تحت تکفل آنان برابر استاندارد جهانی به منظور ایجاد امنیت خاطر نیروهای مسلح از راهبردهای اصلی وزارت دفاع به شمار می‌رود، تصریح کرد: سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برنامه جامع سلامت و بهداشت نیروهای مسلح را که عمدتا برپایه پیشگیری قبل از درمان پیش ‌بینی شده است را در دست اقدام دارد.



سردار وحیدی با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف این سازمان، در ارایه تسهیلات و خدمات به خانواده بزرگ نیروهای مسلح بر افزایش بیشتر کیفیت، سهولت در دسترسی، نظارت بر اجرای دقیق برنامه و جلب رضایت حداکثری کارکنان، بازنشستگان و عائله تحت تکفل آنان تأکید کرد.