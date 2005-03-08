قلعه نويي و اكبرپور احضار شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" درنامه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال آمده است:" گزارش نماينده وداور اعزامي به مسابقه فوتبال بين تيمهاي ابومسلم خراسان و استقلال تهران كه درروز 15 اسفند ماه درورزشگاه ثامن الائمه مشهد مقدس برگزارگرديد، حاكي از بروزتخلفاتي ازسوي سياوش اكبرپورواميرقلعه نوعي بازيكن وسرمربي تيم فوتبال استقلال تهران ميباشد.

بدينوسيله به نامبردگان ابلاغ مي شود جهت اداء توضيحات درساعت 30/17 روزشنبه 22 اسفند ماه دركميته انضباطي اين فدراسيون حاضرشوند. ضمناً بازيكن فوق الذكر تا رسيدگي واتخاذ تصميم مناسب ازهمراهي تيم مربوطه وشركت درمسابقات رسمي معلق ومحروم مي باشند.

حضورسرپرست تيم نيزبا توجه به تكرار تخلفات وعدم رعايت مقررات توسط برخي ازاعضاء تيم فوتبال استقلال وجهت اداء توضيحات درجلسه ضروريست.