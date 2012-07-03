لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی در سازمانها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضائی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای حقوق بیت‌المال که با دستور حفاظت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از زمین‌خواری در اداره کل دادگستری بوشهر تشکیل شد، اظهار داشت: در برخی از شهرها و روستاها شاهد تملک برخی از اراضی دولتی و منابع طبیعی هستیم که این افراد از امکانات دولتی نیز در اراضی خود بهره می‌گیرند.

وی خواستار برخورد جدی با زمین‌خواران شد و افزود: شهرداری، اداراه برق، آب و ... باید از اعطای تسهیلات دولتی و امکانات به این افراد امتناع کنند تا عرصه بر این افراد تنگ شود.

رضائی به ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در سازمان منطقه ویژه پارس اشاره کرد و بیان داشت: این اقدام باعث شد تا به اطلاعات بسیار خوبی در مورد زمین‌های سازمان منطقه ویژه دست یابیم و بتوانیم از بسیاری از مشکلاتی که در ارتباط با زمین‌خواری صورت می‌گیرد پیشگیری کنیم.

مدیر حقوقی سازمان منطقه ویژه پارس شمالی به مزایای ایجاد بانک اطلاعاتی اشاره کرد و افزود: با استفاده از این بانک اطلاعاتی می‌توان برای هر پرونده به این بانک‌ها مراجعه کرد و اطلاعات لازم را به راحتی کسب کرد.

وی ضمن تقدیر از دستگاه قضایی استان بوشهر اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی استان بوشهر با بسیاری از زمین‌خواری‌ها برخورد شده است و شاهد خدمات مطلوبی در این زمینه بوده‌ایم.

آزادسازی 483 هکتار اراضی دولتی



معاون دادگستری بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در سالهای گذشته برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی گام‌های موثری برداشته شده که شاهد صدور چهار رای مهم در این ارتباط بوده‌ایم.

محمد مرادی از آزادسازی 483 هکتار از اراضی تصرف شده به نفع دولت خبر داد و بیان داشت: همچنین ملک متعلق به سازمان صدا و سیما که مورد ادعای برخی افراد قرار گرفته بود و 60 میلیارد ریال برآورد شده به نفع صدا و سیما رای صادر شد و مورد تائید قرار گرفت.