بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی لرستان کمبود نقدینگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن با اشاره به اینکه اگر همه سعی کنیم به درک و فهم مشترکی در رابطه با راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی صنعت استان برسیم موفق خواهیم بود، اظهار داشت: رشد اقتصادی در استان نیازمند رشد صنعت و حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی است.

وی با بیان اینکه برای توسعه اقتصاد در استان باید مشکلات بنگاه های اقتصادی برطرف شود و همچنین بنگاه های جدید تاسیس شوند، یادآور شد: در سالهای اخیر قدم های خوبی برای ایجاد برخی زیرساختها از جمله راه آهن برداشته شده است و بنگاه های اقتصادی استان در آینده با مشکل کمبود زیرساخت مواجه نخواهند شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با تاکید بر اینکه مشکلات واحدهای تولیدی شامل دوحوزه کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش و هزینه های ناشی از مصرف انرژی است، ادامه داد: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فعالیتهای قابل توجهی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی برداشته شده است.

سلاحورزی تصریح کرد: اما همچنان بزرگترین و اساسی ترین مشکل واحدها کمبود نقدینگی و بدهی های معوق واحدها به بانکها است.

وی با بیان اینکه بانکهای استان در زمینه تامین منابع مالی بیش از حد توانشان نیز پرداخت کرده اند، افزود: باید راه و مسیر دیگری برای رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی پیدا کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با اشاره به اینکه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیاز به منابع مالی دارد که خارج از توان بانکهای استان است، اظهار داشت: برای رفع مشکلات واحدها نه تنها دولت بلکه مجلس نیز باید ورود پیدا کند.

سلاحورزی عنوان کرد: نمایندگان می توانند با تهیه طرحی برای استانهای کمتر توسعه یافته مثل لرستان خط اعتباری ویژه ای را برای رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ایجاد کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مبلغ موجود در صندوق توسعه ملی که به صورت ارزی است با توجه به تحریم ها عملا کاربردی ندارد، گفت: پیدا کردن یک مکانیزم برای تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی می تواند در رفع مشکلات واحدهای تولیدی موثر باشد.

سلاحورزی با بیان اینکه باید در رابطه با تامین نقدینگی و تعیین تکلیف بدهی های معوق واحدهای تولیدی اقدامات موثری صورت گیرد، افزود: خوشبختانه در قانون بودجه سال 91 نیز تقسیط بدهی های معوق و بخشودگی جرایم واحدها با شفافیت بیشتر و تعریف کاملتری دیده شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با تاکید بر اینکه بررسی تقسیط بدهی های معوق و بخشودگی جرایم واحدها به کارگروهی به ریاست استاندار واگذار شده است، ادامه داد: با استفاده از این بستر می توان مشکلات بنگاه های اقتصادی را حل کرد.