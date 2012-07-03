به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری ظهر سه‌شنبه در نشست شورای حقوق بیت‌المال که با دستور حفاظت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از زمین‌خواری در اداره کل دادگستری بوشهر تشکیل شد، اظهار داشت: برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند در راستای برخورد با زمین‌خواری و حفاظت از اراضی ملی نقش بسیار مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مختلف با دستگاه قضایی استان بوشهر برای بررسی این منظور، اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که بهترین راه حل برای این مشکل، پیشگیری است و با انجام اعمال پیشگیرانه می‌توان به دستاوردهای بسیار مهمی دست یافت.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس به تهیه عکس‌ها و تصویربرداری‌های هوایی از اراضی تحت پوشش منطقه ویژه اشاره کرد و ادامه داد: با تبدیل این تصاویر به نقشه و مستندسازی اسناد مربوطه می‌توانیم از بسیاری از زمین‌خواری‌ها جلوگیری کنیم.

وی به کارهای صورت‌گرفته در بحث تملک اراضی اشاره کرد و افزود: امکانات و زیرساخت‌های لازم برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی در منطقه اندیشیده شده است.

نصوری از تشکیل دادگاه ویژه انرژی در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: تفاهم‌نامه راه‌اندازی این دادگاه با دادگستری استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه انجام شده و دادگاه ویژه‌ای در ساختمان مستقل در بوشهر و عسلویه ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ایجاد ساختمان این دادگاه تا پنج میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت و در شهرستان دیر نیز دادگاهی به همین منظور ایجاد می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس به وجود برخی مشکلات در قاوانین موجود برای تملک اراضی اشاره کرد و گفت: باید از ابتدای تصرف اراضی پیشگیری کنیم نه اینکه پس از اینکه کارها به انتها رسید به فکر برخورد باشیم.

وی افزود: باید گزارش کاملی از همه اراضی موجود داشته باشیم تا بتوانیم در مواقع لزوم تصمیمات لازم را در این ارتباط بگیریم و عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته باشیم.