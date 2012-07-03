روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش گفتگوی جوانان جهان اسلام یکی از برنامه های بسیار مهمی است که این معاونت به مناسبت هفته جوان در نظر گرفته است و امروز با حضور جوانان قمی برگزار می شود.



وی ادامه داد: پیش بینی کرده ایم که همایش گفتگوی جوانان جهان اسلام با حضور 27 تن از جوانان کشور تونس و تعدادی از جوانان مستعد و توانای استان قم امشب در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان قم به انجام برسد.



برگزاری همایش جوان و مهدویت در قم



معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم با بیان اینکه اجرای همایش گفتگوی جوانان جهان اسلام به زبان فرانسه و عربی صورت می گیرد، در ادامه از برگزاری چهار عنوان برنامه در ادامه برنامه های گرامیداشت هفته جوان خبر داد.



وی با اشاره به دیگر برنامه پیش بینی شده توسط این معاونت به مناسبت هفته جوان، ابراز داشت: همایش جوان و مهدویت با سخنرانی کلباسی رئیس بنیاد مهدویت نیز بعد از نماز مغرب و عشاء امروز در مسجد حضرت خدیجه(ع) برگزار می شود.



رمضانی با بیان اینکه در پنجمین روز از هفته جوان، جوانان قمی حرم مطهر کریمه اهل بیت را گلباران کردند، یاد آور شد: گلباران حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) با حضور تعدادی از جوانان و به همت تشکل پیشگامان انجام پذیرفت.



برگزاری جشن بزرگ جوان یاوران حضرت مهدی(عج)



وی اظهار داشت: این مراسم با انگیزه توسل به حضرت معصومه(س) به عنوان ملجا و مامن جوانان کشور و دعا به منظور رفع گرفتاری از مسائل مربوط به جوانان مسلمان جهان و شیعیان در بند حکام مستبد و جوانان کشورمان صورت گرفت.



سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم یاد آور شد: همچنین جشن بزرگ جوان یاوران حضرت مهدی (عج) بعد از نماز مغرب و عشاء در محل فرهنگسرای جوان با برنامه های شاد و متنوع پیش بینی شده است.



وی با بیان اینکه معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم به مناسبت گرامیداشت هفته جوان و میلاد مسعود حضرت علی اکبر(ع) برنامه های متنوعی را اجرا می کند، اضافه کرد: 19عنوان برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته جوان توسط این معاونت و 25 عنوان برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان برگزار می شود.