به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عالی افزود: در سال‌های گذشته با کمک تیم مطالعاتی دانشگاه بوخوم و موزه معدن این شهر، بحث لایه‌نگاری را در معدن انجام دادیم و در سال جاری قصد داریم تا با همکاری تیم باستان‌شناسی این دانشگاه، بررسی‌های دقیق منطقه‌ای را برای تکمیل مطالعات میان رشته‌ای معدن نمک انجام دهیم.

وی ادامه داد: در واقع می‌توان گفت که در سال 91 حجم فعالیت‌های پژوهشی در معدن نمک و محوطه آن بیشتر از فعالیت‌های اجرایی است و این پژوهش‌ها، زمینه انجام کاوش‌ها در سال‌های آینده را فراهم خواهد آورد.

عالی افزود: هم اکنون منتظر اعلام برنامه 5 ساله دانشگاه بوخوم برای انجام پژوهش‌ها و کاوش‌ها در این منطقه تاریخی هستیم و به محض دریافت برنامه مدون آن‌ها، فعالیت‌های مقدماتی برای شروع این برنامه از سوی تیم ایرانی آغاز خواهد شد.

سرپرست هیئت کاوش معدن نمک اضافه کرد: البته در کنار این فعالیت‌های پژوهشی، طرح‌های ژئوالکتریک هم در محوطه معدن نمک برای به دست آوردن نقشه راهبردی این معدن دنبال خواهد شد.



