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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۴

عالی:

تیم دانشگاه بوخوم آلمان مطالعات منطقه‌ای را در معدن چهرآباد زنجان را انجام می دهد

تیم دانشگاه بوخوم آلمان مطالعات منطقه‌ای را در معدن چهرآباد زنجان را انجام می دهد

به گزارش خبرنگار مهر: سرپرست هیئت کاوش معدن نمک چهرآباد زنجان از برنامه تیم باستان‌شناسی دانشگاه بوخوم آلمان برای انجام بررسی‌های منطقه‌ای در اطراف معدن نمک زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عالی افزود: در سال‌های گذشته با کمک تیم مطالعاتی دانشگاه بوخوم و موزه معدن این شهر، بحث لایه‌نگاری را در معدن انجام دادیم و در سال جاری قصد داریم تا با همکاری تیم باستان‌شناسی این دانشگاه، بررسی‌های دقیق منطقه‌ای را برای تکمیل مطالعات میان رشته‌ای معدن نمک انجام دهیم.
 
وی ادامه داد: در واقع می‌توان گفت که در سال 91 حجم فعالیت‌های پژوهشی در معدن نمک و محوطه آن بیشتر از فعالیت‌های اجرایی است و این پژوهش‌ها، زمینه انجام کاوش‌ها در سال‌های آینده را فراهم خواهد آورد.
 
عالی  افزود: هم اکنون منتظر اعلام برنامه 5 ساله دانشگاه بوخوم برای انجام پژوهش‌ها و کاوش‌ها در این منطقه تاریخی هستیم و به محض دریافت برنامه مدون آن‌ها، فعالیت‌های مقدماتی برای شروع این برنامه از سوی تیم ایرانی آغاز خواهد شد.
 
سرپرست هیئت کاوش معدن نمک اضافه کرد: البته در کنار این فعالیت‌های پژوهشی، طرح‌های ژئوالکتریک هم در محوطه معدن نمک برای به دست آوردن نقشه راهبردی این معدن دنبال خواهد شد.
 
 
کد مطلب 1641605

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