گردهمایی مدیران دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی با شعار "اقتدار دریایی آب‌های تحت حاکمیت، از خزر تا اروند و ابوموسی و مکران" به مدت دو روز در مرکز آموزش‌های تخصصی بندر و دریایی ارومیه در حال برگزاری است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در این گردهمایی با اشاره به سرمایه‌ گذاری برای توسعه سواحل جنوب کشور، افزود: زمینه سرمایه‌گذاری توسعه سواحل جنوبی با ایجاد بنادر تجاری امکان‌پذیر شده و در این راستا در سواحل جنوب کشور 40 بندر در دست اجرا است که 19 مورد از این بندرها سال قبل به بهره‌برداری رسیده است و مابقی تا هفته دولت سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

عطاالله صدر با بیان اینکه هم اکنون شناور فاقد هویت در آب‌های کشور نداریم اظهارداشت: برخی از شناورها ثبت شده نیستند که در طرح ساماندهی شناورها تمام این‌ها در قالب صدور شماره ملی ثبت می‌شوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر تمام شناورهای 100 تنی ساماندهی شده‌اند ولی برخی از قایق‌های مردم که دولتی نیستند فاقد هویت هستند.

صدر گفت: سازمان بنادر و کشتیرانی در زمینه جذب سرمایه‌ گذار یکی از سازمان پیشرو بوده و در این راستا توانسته دو هزار میلیارد تومان اعتبار در این بخش جذب کند.

وی با تاکید بر ایجاد فضای مشارکتی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دریانوردی، اظهارداشت: ایجاد فضای مشارکتی و سرمایه‌ گذاری در فعالیت‌های دریانوردی اهمیت ویژه‌ای دارد.