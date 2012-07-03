قهرمانی کماندار مازنی در رقابتهای معلولان کشور

حمیدعلی صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتها که 90 کماندار از 12 استان کشور حضور داشتند، مازندران موفق به کسب عنوان در بخش تیمی نشد اما علی صیدانلو در بخش انفرادی، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان مازندران افزود: در مازندران ورزشکاران مستعدی در رشته های مختلف ورزشی جانبازان و معلولان حضور دارند که در صورت فراهم شدن امکانات بیشتر، توانایی افتخار آفرینی در رقابت های معتبر جهانی و بین المللی را دارند.

صمیمی گفت: اگر بتوانیم زمینه مدال آوری این ورزشکاران را با ایجاد زیر ساخت های لازم فراهم کنیم، شاهد حضور بیشتر قهرمانان جانباز و معلول مازندرانی در تیم های ملی رشته های مختلف ورزشی خواهیم بود.