  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

صمیمی به مهر خبر داد؛

قهرمانی کماندار مازنی در رقابتهای معلولان کشور

قهرمانی کماندار مازنی در رقابتهای معلولان کشور

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان مازندران گفت: کماندار مازندرانی در رقابت‌های تیراندازی با کمان معلولان کشور ، موفق به کسب عنوان قهرمانی ماده ریکر در بخش انفرادی شد.

حمیدعلی صمیمی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتها که 90 کماندار از 12 استان کشور حضور داشتند، مازندران موفق به کسب عنوان در بخش تیمی نشد اما  علی صیدانلو  در بخش انفرادی، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان مازندران افزود: در مازندران ورزشکاران مستعدی در رشته های مختلف ورزشی جانبازان و معلولان حضور دارند که در صورت فراهم شدن امکانات بیشتر، توانایی افتخار آفرینی در رقابت های معتبر جهانی و بین المللی را دارند.

صمیمی گفت: اگر بتوانیم زمینه مدال آوری این ورزشکاران را با ایجاد زیر ساخت های لازم فراهم کنیم، شاهد حضور بیشتر قهرمانان جانباز و معلول مازندرانی در تیم های ملی رشته های مختلف ورزشی خواهیم بود.

کد مطلب 1641613

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها