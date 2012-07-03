تلفن گچساران به مدت پنج روز قطع و مختل می شود

علی کرمی به خبرنگار مهر گفت: خط انتقال فیبر نوری که در مسیر احداث زیرگذر گچساران قرار دارد طی روزهای آینده جابجا می شود.

وی افزود: براین اساس به مدت پنج روز و تا نصب فیبرنوری در مسیر جدید، شاهد اختلال و قطعی تلفن در این شهر خواهیم بود.

رئیس شرکت مخابرات شهرستان گچساران با بیان اینکه پیش از این انتقال فیبر نوری در این منطقه به دلیل کمبود اعتبار شرکت مخابرات میسر نبود، اظهار داشت: با تامین اعتبار از سوی استانداری استان، شرکت مخابرات استان و شهرداری گچساران، انتقال فیبر نوری در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

وی یادآور شد: اجرای کانال و کابل کشی در مسیر جدید در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری انجام می شود.

کرمی افزود: کانال‌سازی مسیر به متراژ دوهزار متر، لوله‌گذاری و نصب حوضچه برای قرار گرفتن کابل‌های مخابراتی، تغییر دو مسیر عرضی در مسیر زیرگذر از دیگر اقدامات مخابرات گچساران در راستای برداشتن موانع مخابراتی برای اجرای زیرگذر گچساران است.