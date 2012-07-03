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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

علیزاده مطرح کرد:

رشد اقتصادی در گرو تعامل دانشگاه، دولت و حوزه صنعت است

رشد اقتصادی در گرو تعامل دانشگاه، دولت و حوزه صنعت است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور لرستان گفت: برای رشد اقتصادی باید مثلث دانشگاه، دولت و صنعت برقرار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیزاده ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن با اشاره به اینکه دانشگاهها علاوه بر پرورش نیروی انسانی تحصیل کرده از مراکز آزمایشگاهی نیز برخوردارند که می تواند در پژوهشها و تحقیقات واحدهای صنعتی موثر باشد، اظهار داشت: این مطلب که دانشگاه و صنعت با یکدیگر بیگانه هستند فرهنگ غلطی است.

وی با بیان اینکه از اعضای علمی دانشگاه ها تنها در صنایع دفاعی و انرژی هسته ای استفاده شده است و در بقیه صنایع حضور ندارند، یادآور شد: دانشگاههای برتر دنیا که تولید علم فراوان دارند با ارتباط با صنایع توانسته اند توسعه اقتصادی را ایجاد کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان ادامه داد: این در حالیست که ایران با رتبه 11 تولید علم در دنیا اما همچنان با مشکلات جدی در زمینه صنعت مواجه است.

علیزاده با تاکید بر اینکه دانشگاههای کشور تولید علم دارند ولی در راستای مشکلات صنعت نیست، افزود: برای رشد اقتصادی باید مثلث دانشگاه، دولت و صنعت برقرار باشد.

وی با بیان اینکه برای رشد اقتصادی اساتید دانشگاه ها باید ارتباط خود را با صنعت نزدیکتر کنند، تصریح کرد: صاحبان صنایع نیز باید اجازه ورود استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به صنعت را بدهند.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان با اشاره به اینکه صنایع باید مشکلات خود را به دانشگاهها ارجاع دهند، اظهار داشت: اگر کارگروهی با حضور صاحبان صنایع و دانشگاهیان ایجاد شود مشکلات مربوط به پژوهشها حل می شود.

وی ادامه داد: اعتبارات پژوهشی خوبی برای دانشگاه ها در نظر گرفته شده است و ما این آمادگی را داریم که این اعتبارات را برای پژوهشهای صنعتی به کار بگیریم.

کد مطلب 1641617

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