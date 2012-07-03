عملیات اجرایی اتوبان شهریار - تهران باید امسال آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن بعد ازظهر امروز در حاشیه جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به جمعیت 600 هزار نفری شهریار و رشد 7.2 درصدی جمعیت در این شهرستان، نیاز به ایجاد امکانات و رفاه هرچه بیشتر برای شهروندان وجود دارد.

این مسئول عنوان کرد: باید به تناسب جمعیت رو به رشد شهرستان شهریار و در نظر گرفتن سرانه مطلوب امکانات و خدمات شهری، بودجه و اعتبارات لازم در اختیار مسئولان قرار گیرد تا در جهت ایجاد امکانات بیشتر و بهتر مورد استفاده قرار گیرد.

احداث اتوبان از ضروریات شهریار است

تمدن بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تردد از تهران به شهریار و بالعکس، بسیار مشکل است و شلوغی و نابسامانی بسیار، منجر به کلافگی شهروندان میشود، وجود اتوبان از ضروریات این شهرستان است.

وی گفت: ساماندهی وضیت تردد در ورودیها و خروجیهای شهرستان شهریار، نیاز به اجرای چندین پروژه اساسی و ویژه دارد که احداث اتوبان شهریار - تهران به عنوان مهمترین این پروژه ها در اولویت قرار دارد.

عملیات اجرایی اتوبان شهریار - تهران باید در سال جاری آغاز شود

استاندار تهران اعلام کرد: با توجه به نیاز شهروندان، احداث اتوبان شهریار - تهران باید در سال جاری آغاز شود که در این زمینه اقدامات لازم از سوی مسئولان مربوطه صورت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: در این زمینه اداره راه و ترابری، مطالعات مورد نیاز را شروع کرده است و امید می رود طی چند ماه آتی، عملیات اجرای آغاز شود.

وی افزود: در راستای تسریع در شروع عملیات اجرایی احداث اتوبان، در حال حاضر قریب به 10 میلیارد تومان بودجه از محل اعتبارات ملی و استانی، در نظر گرفته شده است و با شروع عملیات، اعتبارات بیشتری از منابع دیگر به این پروژه اختصاص داده خواهد شد.

تمدن در زمینه تاریخ اتمام عملیات احداث اتوبان شهریار - تهران، گفت: اداره راه و ترابری شهرستان با توجه به مطالعات صورت گرفته و برنامه زمانبندی، تاریخ دقیق اتمام این پروژه را اعلام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه های مشابه با این پروژه، در بازه زمانی 24 الی 30 ماه تکمیل میشوند و امید می رود با تلاش وهمت مسئولان ذیربط اتوبان شهریار - تهران نیز در همین بازه و چه بسا زودتر تکمیل و آماده بهره برداری شود.