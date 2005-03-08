يك استاد فرانسوي به دليل رد كشتار يهوديان در آستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل خبرگزاري آژانس يهود و روزنامه گاردين، دانشكده حقوق دانشگاه ليون فرانسه جمعه گذشته اعلام كرد كه اين دانشگاه "برونو گلنيش"Bruno Gollnisch، را براي مدت 5 سال از فعاليت در دانشكده مربوطه معلق كرد.

اين داشگاه اعلام كرد اين اقدام در واكنش به اظهارات گلنيش صورت گرفت كه در يك كنفرانس خبري در اكتبرگذشته اعلام كرده بود : "چگونه نازي ها از اتاقهاي گاز براي كشتار(يهوديان) استفاده مي كردند".

وي گفته است: آيا نازي ها واقعاً اتاقهاي گازي براي كشتن يهوديان داشته اند يا خير؟

همچنين اين استاد فرانسوي براي روشن شدن اين مساله خواستار بحث آزاد در اين خصوص شده كه آيا تعداد يهوديان كشته شده در جنگ جهاني دوم همانطور كه گفته مي شود شش ميليون است.

گلنيش كه سمت استادي حقوق و تمدن ژاپن را در دانشگاه بر عهده دارد در اظهارات خود گفته بود كه اين بسته به مورخين است تا مشخص كنند كه تعداد واقعي كشته ها چه مقدار بوده است؟

لازم به ذكر است كه فرانسه يكي از كشورهاي اروپائي است كه بر اساس قانون ، زير سؤال بردن كشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم يا هولوكاست را جرم محسوب مي كند و كساني كه مرتكب اين عمل شوند محاكمه شده به حبس محكوم مي شوند و يا بايد جريمه مالي پرداخت كنند و تعليق از كار نيز يكي ديگر از راههاي تنبيه خاطيان به حساب مي آيد.

همچنين اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در دو سه دهه گذشته در بسياري از كشورهاي جهان بويژه اروپا ، ترديدها و بحثهاي زيادي در اين باره كه تبليغات كشتار يهوديان در اتاقهاي گاز دروغ بوده و تبليغاتي بيش نيست مطرح شده است.