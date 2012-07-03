حوزه هنری نماینده ای در شورای صنفی نمایش ندارد

محمد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:هم اکنون در شورای صنفی نمایش محمدرضا صابری، فرشید موتمن آذر و عبدالله علیخانی به عنوان نمایندگان انجمن سینماداران حضور دارند.

وی افزود: پیش از این من بههماره غلامرضا فرجی و صابری در شورای صنفی نمایش حضور داشتیم که طی تصمیمات شورای مرکزی انجمن سینماداران این نمایندگان برای حضور در شورا تغیر کردند و حدود دو ماه است که فرجی در شورا صنفی نمایش حضور ندارد.

شمقدری رئیس سازمان سینمایی روز گذشته در گفتگویی در ارتباط با اتفاقات پیش آمده در اکران و مواضع حوزه هنری در ارتباط با فیلم های سینمای ایران، عنوان کرد که حوزه هنری در شورای صنفی نمایش نماینده دارد.