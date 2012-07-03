شش میلیون مترمکعب اماکن نگهداری دام زنجان سمپاشی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پهلوانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به سمپاشی جایگاهها و اسطبل های دام در استان زنجان افزود: سم های به کار رفته به علت احتمال وجود عوارض در فرآورده ها به خصوص شیر از انواعی هستند که ماندگاری بسیار کمی داشته و اثر آن سریع از محیط پاک می شود.

وی به لزوم تغییر در ساختار دامداری های سنتی و اصلاح آنها اشاره و یادآور شد: استفاده از سیمان و آجر در ساختار دامداری ها لازمه دریافت پروانه توسط دامداران سنتی بوده و این امر کنترل انگل های خارجی را در محیط جایگاهها ممکن می سازد.