شش میلیون مترمکعب اماکن نگهداری دام زنجان سمپاشی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پهلوانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به سمپاشی جایگاهها و اسطبل های دام در استان زنجان افزود: سم های به کار رفته به علت احتمال وجود عوارض در فرآورده ها به خصوص شیر از انواعی هستند که ماندگاری بسیار کمی داشته و اثر آن سریع از محیط پاک می شود.
وی به لزوم تغییر در ساختار دامداری های سنتی و اصلاح آنها اشاره و یادآور شد: استفاده از سیمان و آجر در ساختار دامداری ها لازمه دریافت پروانه توسط دامداران سنتی بوده و این امر کنترل انگل های خارجی را در محیط جایگاهها ممکن می سازد.
پهلوانی به راه های انتقال بیماری "CCHF" به انسان یا حیوان اشاره و تصریح کرد: این بیماری از طریق تماس با گوشت یا فراورده دامی آلوده، ترشحات دام یا انسان آلوده و یا گزش کنه به انسان منتقل می شود.
معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان زنجان ، به صادرات برخی فرآورده های دامی به کشورهای دیگر و نظارت و کنترل این فرآورده ها اشاره کرد و افزود: سال گذشته 271 تن پای مرغ به کشورهای ویتنام و هنگ کنگ و 19 تن تخم مرغ از این استان به کشور عراق صادر شد.
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