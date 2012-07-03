برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی در انتظار منجی در قم

احمد آراسته فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به مناسبت نیمه شعبان اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی با هدف معرفی کتاب های حوزه مهدویت اقدام به شرکت در نمایشگاه طلیعه ظهور کرده است که در آن غرفه کتاب های عمومی ارائه می شود.

وی ادامه داد: همچنین مسابقه بزرگ کتابخوانی در انتظار منجی توسط نهاد کتابخانه های عمومی استان قم در غرفه اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی در نمایشگاه طلیعه ظهور برگزار می شود.



وی بیان کرد: به همین مناسبت اداره کل کتابخانه های عمومی با همکاری نهاد کتابخانه های کشور در نمایشگاه کتابی که در مسجد مقدس جمکران برپا می شود غرفه ای را راه اندازی کرده اند.



کارشناس فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی استان قم بیان کرد: دراین غرفه نهاد کتابخانه های عمومی اقداماتی از قبیل مشاوره کتاب، معرفی کتاب های حوزه مهدویت، معرفی کتابخانه های عمومی و مسابقه بزرگ در انتظار منجی ارائه می دهد.



وی گفت: این نمایشگاه از 13 تیرماه تا 16 تیر در مسجد مقدس جمکران برپا می شود.