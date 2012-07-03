اخراج "نرلینگر" اجتناب ناپذیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستین نرلینگر"، مدیراجرایی بایرن مونیخ روز گذشته بعد از دو سال حضور بدون جام در این باشگاه اخراج شد و جای خود را به "ماتیاس سامر" داد.

هاینکس در مورد دلیل قطع همکاری بایرن مونیخ با کریستین نرلینگر گفت: وقتی با هیات مدیره و مدیر ورزشی باشگاه فصل گذشته را مرور می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که نرلینگر اختلاف فاحشی با ما دارد و تصمیمات او در مورد آینده بایرن کاملا متفاوت است.

وی در ادامه افزود: بنابراین به اتفاق به این نتیجه رسیدیم که قبل از آغاز فصل آینده با او قطع همکاری کنیم. تصمیم گرفتیم این خبر را بعد از رقابت‌های یورو 2012 اعلام کنیم، چرا که بایرن 10 بازیکن در این رقابت‌ها داشت و ما نمی‌خواستیم استرس و دغدغه فکری برای آنها ایجاد کنیم.

بایرن مونیخ فصل 13-2012 را روز 24 اوت 2012 (2 شهریور 1391) با دیدار خارج از خانه مقابل تیم تازه صعود کرده به بوندس‌لیگا، گروتر فورث آغز خواهد کرد.