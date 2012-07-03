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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

امیری:

جشنواره نمایش های آیینی و سنتی زمینه حضور پیشکسوتان و جوانان را فراهم آورده است

جشنواره نمایش های آیینی و سنتی زمینه حضور پیشکسوتان و جوانان را فراهم آورده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه گفت: برگزاری جشنواره هنرهای نمایشی آیینی و سنتی زمینه حضور هرچه بیشتر پیشکسوتان و جوانان را در کنار هم فراهم آورده که موجب ارتقای افزایش هنر نمایش سنتی با شیوه نوین می شود.

خسرو امیری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره می تواند به عنوان یک کلاس آموزشی برای بازیگران و فعالان عرصه هنرهای نمایشی نیز محسوب شود و اجرای نمایش های سنتی ما را به ریشه ها می برد و هر کس ریشه نداشته باشد  در یک خلاء و سردرگمی به سر خواهد برد.

وی ادامه داد: در زمینه هنرهای نمایشی و سنتی اصیل یک خلاء بزرگ به نام ارتباط با مردم وجود دارد و اینگونه جشنواره ها می تواند راهی برای افزایش ارتباط مخاطبان با هنرهای نمایشی باشد.

وی در ادامه با اظهار امیدواری از آینده تئاتر استان کرمانشاه گفت: امیدواریم که بتوانیم در راستای معرفی تئاتر شهر به مردم گام های سریعتری برداریم.

امیری خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که با حضورگروه مسئولان جدید در سال های اخیر بستر مناسبی در جهت پیشرفت تئاتر استان فراهم شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به راهیابی چهار اثر از کرمانشاه به این جشنواره گفت:جشنواره هنرهای نمایشی آیینی و سنتی دستاورد خوبی برای تبادل تجربه  گروه های نمایشی فراهم کرده است.

کد مطلب 1641628

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