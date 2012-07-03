جشنواره نمایش های آیینی و سنتی زمینه حضور پیشکسوتان و جوانان را فراهم آورده است

خسرو امیری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره می تواند به عنوان یک کلاس آموزشی برای بازیگران و فعالان عرصه هنرهای نمایشی نیز محسوب شود و اجرای نمایش های سنتی ما را به ریشه ها می برد و هر کس ریشه نداشته باشد در یک خلاء و سردرگمی به سر خواهد برد.

وی ادامه داد: در زمینه هنرهای نمایشی و سنتی اصیل یک خلاء بزرگ به نام ارتباط با مردم وجود دارد و اینگونه جشنواره ها می تواند راهی برای افزایش ارتباط مخاطبان با هنرهای نمایشی باشد.

وی در ادامه با اظهار امیدواری از آینده تئاتر استان کرمانشاه گفت: امیدواریم که بتوانیم در راستای معرفی تئاتر شهر به مردم گام های سریعتری برداریم.

امیری خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که با حضورگروه مسئولان جدید در سال های اخیر بستر مناسبی در جهت پیشرفت تئاتر استان فراهم شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به راهیابی چهار اثر از کرمانشاه به این جشنواره گفت:جشنواره هنرهای نمایشی آیینی و سنتی دستاورد خوبی برای تبادل تجربه گروه های نمایشی فراهم کرده است.