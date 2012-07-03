فعالان اقتصادی لرستان همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن با اشاره به اینکه آنچه که بر همه ما واجب است شکوفا کردن استعدادهای استان است، اظهار داشت: با توجه به استعداها و ظرفیتهای بی پایان الهی که در لرستان وجود دارد باید با همدلی، تعامل و برنامه های علمی این ظرفیتها برملا شود.

وی با بیان اینکه لرستان در همه زمینه های شیلات، دامپروری، کشاورزی، داروسازی، گردشگری و ... دارای استعدادهای بالایی است، یادآور شد: علاوه بر این استان لرستان از نیروی انسانی کاردان، معتقد و علاقمند به رشد برخوردار است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همه باید دست به دست هم دهیم تا یک جهش و یک گام بلند برای توسعه اقتصادی استان برداشته شود، افزود: خوشبختانه در حال حاضر کارها و فعالیتهای خوبی برای رشد اقتصاد استان انجام شده و در حال انجام است اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

دهمرده با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی استان اثبات کرده اند که مرد عمل هستند و همواره تهدیدها و چالشها را به فرصت تبدیل کرده اند، تصریح کرد: دولت نیز به طور جدی به دنبال شکوفایی استعدادها است.

وی با بیان اینکه شعار امسال یک تکلیف است و همه موظف هستند به دنبال رسیدن به آن باشند، ادامه داد: شعار سال یک بهانه مثبت و خوب است که خود را اثبات کنیم و به رشد اقتصادی برسیم.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مسئله دانش فنی به اندازه ای حساس است که به نام سرمایه شناخته می شود، گفت: پرسود ترین بخش سرمایه گذاری دانش است.