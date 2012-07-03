«کلاه سنگی» بر سر شعر گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب شعر «کلاه سنگی» 29 قطعه شعر آمده که این شعرها در قالب سپید سروده شدهاند و همه آنها کوتاه هستند به نوعی که شعرها هر کدام در یک صفحه گنجانده شدهاند.
هیچیک از شعرها نام مشخصی ندارد و همین امر باعث شده پشت هم قرار گرفتن این شعرها مخاطب را دچار این سردرگمی کند که آیا شعر به پایان رسیده و شعر جدیدی آغاز شده است یا خیر؟
چند نمونه شعر از دفتر «کلاه سنگی»:
چشم خورشید
آرام
با
بادی که میوزد
به خواب
میرود
در سایه
چشمهای من
آرام
با
بادی که میوزد
به خواب
میرود
در سایه
چشمهای من
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شانههای
زمان را
میتکانم
و
سنگ میشوم
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باران
با گردش ماهیها
آغاز میشود
به دریا
میزنم
در شعرهای این کتاب عناصری از طبیعت نقش پررنگی دارند که از جمله آنها میتوان به ابر، باران، سنگ، درخت کاج، ماهی، دریا و ... اشاره کرد.
این کتاب 32 صفحهای در شمارگان 500 نسخه و قیمت هزار تومان منتشر شده است.
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