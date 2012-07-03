لزوم برقراری آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "احمد فوزی" سخنگوی کوفی عنان گفت : برقراری آتش بس در سوریه برای شروع انتقال سیاسی ضروری است.

با وجود تاکید مقامات روسی بر تغییر ناپذیر بودن موضع کشورشان در قبال سوریه، سخنگوی نماینده سازمان ملل در امور سوریه افزود: نشست بین المللی که شنبه در ژنو برگزار شد با تغییراتی از جمله تغییر در موضع روسیه و چین همراه بود.

وی از طرفهای درگیر خواست به خشونتها پایان دهد و توافقات بین المللی را مورد توجه قرار دهند اما در عین حال اذعان کرد: بحران پیچیده است و خروج از آن طولانی و دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر "رابرت کولفیل" سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر گفت: هر راهکاری باید در چارچوب طرح کوفی عنان باشد.

وی افزود: برای دستیابی به این مهم، باید خشونت و ارسال سلاح به سوریه متوقف شود و این دو موضوع ارتباط محکمی با یکدیگر دارند.