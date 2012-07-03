نخستین رئیس دادگستری و دادستان پیشوا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معارفه دو مسئول قضایی شهرستان پیشوا ظهر سه شنبه با حضور محمد درخشان نیا قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، میرزائی مطلق رئیس دادگستری شهرستان ورامین، عبدالله زاده رئیس دادگستری شهرری، عسگری رئیس دادگاه بخش جوادآباد، حسینی دادستان ورامین و جمعی از قضات ورامین و پیشوا و مسئولان نهاد ها و ادارات پیشوا برگزار شد.

در این مراسم که در محل دادگستری شهرستان پیشوا برگزار شد، احسان باغانی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب و سید حجت کیوان هاشمی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان پیشوا معرفی شده و فعالیت خود را آغاز کردند.

امام جمعه موقت شهرستان پیشوا در این مراسم اظهار داشت: قضاوت یکی از مهمترین وظایفی است که با وجود شأن و منزلت بالا، از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است و باید به درستی انجام شود.

رأی صادر شده از سوی قاضی می تواند زمینه ایجاد امنیت و آرامش را در جامعه فراهم کند

حجت الاسلام سید موسی حسینی افزود: رأی صادر شده از سوی قاضی می تواند زمینه ایجاد امنیت و آرامش را در جامعه فراهم کرده و از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: شهرستان پیشوا به دلیل قدمت و نیز قرار گرفتن کنار مرقد مطهر امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع)، یکی از شهرستانهای امن و با ثبات در استان است که به طور حتم با استقرار دادگستری در آن، زمینه افزایش امنیت پایدار در این شهرستان فراهم می شود.

در سوابق کاری رئیس دادگستری و دادستان پیشوا آمده است: سید حجت کیوان هاشمی به مدت 5 سال رئیس دادگاه بخش پیشوا مشغول بوده و از قضات توانمند و معروف شهرستانهای ورامین و پیشواست که قاضی نمونه استان تهران نیز هست و احسان باغانی پیش از این در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین به عنوان قاضی، دادیار و بازپرس فعالیت داشته است.