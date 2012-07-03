معدوم سازی چهار هزار کیلوگرم مواد آرایشی و غذایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مکرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال 51 مورد کالا به ارزش چهار هزار و210 کیلوگرم معدوم سازی شد.



وی افزود: تعداد بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولیدی در سه ماه سال 91 ، هزارو 249 مورد بوده که هزار و 49 مورد نمونه برداری از کالا و محصول تولید شده انجام گرفته است.



مدیر نظارت برمواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه 164 مورد توقیف کالا داشتیم افزود: 9 مورد از واحدهای صنفی برای رسیدگی به تخلفات به مراجع قضایی معرفی شدند.



مکرمی با اعلام اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران مسئولیت ترخیص کالاهای صادراتی دو استان گیلان و گلستان را عهده دارد افزود: در سه ماهه گذشته 14 مورد ترخیص کالا در این دانشگاه انجام شد.



وی بیان داشت: در موضوع گواهی صادرات بهداشتی در این دانشگاه برای 818 قلم کالا گواهی صادراتی تهیه وصادر شد.



این مقام مسئول به معدوم سازی 264 گالن 25 کیلوگرمی شهد خرما در سه ماه نخست سالجاری اشاره کرد و افزود: در همین مدت 81 گالن 40 کیلویی عسل کشف و معدوم شد



وی گفت: در آینده نزدیک شماره تلفن گویای 1490 برای پاسخگویی به شکایات مردمی جایگزین 09646 خواهد شد.