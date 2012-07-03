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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

حجت الاسلام مظفری:

مصوبات، مواد مخدر را در جامعه کاهش نمی‌دهد

مصوبات، مواد مخدر را در جامعه کاهش نمی‌دهد

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به زیاد شدن جرائم مواد مخدر در جامعه گفت: تصویب صدها مصوبه در جلسات مصرف و عرضه مواد مخدر را در جامعه کاهش نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت الاسلام حکمت علی مظفری ظهر روز دوشنبه در همایش تقدیر از فعالان عرصه پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر در سالن پیامبر اعظم استانداری مرکزی افزود: باید جامعه نسبت به کاهش مصرف مواد مخدر احساس وظیفه عمومی کند چراکه تنها با تصویب مصوبات مختلف در جامعه این معضل اجتماعی که گریبانگیر خانواده ها شده است رها نمی شویم.

وی ادامه داد: معضلات اخلاقی، بی بندو باری های اخیر و استفاده از مواد مخدر در شان جامعه علوی نیست و بخشی از آن به بی توجهی خانواده ها بر می گردد.

حجت الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه والدین در مقابل این اهمال ها در مقابل خداوند مسئول هستند تصریح کرد: این معضلات چیزی نیست که با چند حرکت انتظامی و قضایی از جامعه رخت ببندد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه برای حل این مشکلات نیاز به همراهی مردم داریم گفت: جامعه ای زنده و پویا است که در ان امر به معهروف و نهی از منکر حاکم باشد و بی تفاوتی و کسالت در این زمینه وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: ماهواره ها بی بندوباری در جامعه را ترویج می کنند و مردم باید در این زمینه احساس مسئولیت کرده تا این معضلات عادت جمعی نشود.

وی با بیان اینکه هر کجا مردم پیشقدم شوند و کمک کردند مشکل در جامعه حل شد خاطرنشان کرد: همچنین کسانی که مسئولیت دارند باید با عرضه و مصرف مواد مخدر با قوت و شدت مقابله کنند اما پیشگیری و مشارکت مردم در حل بسیاری از مشکلات بر روشهای دیگر اولویت دارد.
 

کد مطلب 1641639

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