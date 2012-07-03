به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای حقوق بیت‌المال که با دستور حفاظت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از زمین‌خواری در اداره کل دادگستری بوشهر تشکیل شد، اظهار داشت: شعبات اول در همه شهرستان‌ها پیگیر موضوع زمین‌خواری خواهند بود و به طور ویژه در این شعبات پیگری می‌شود و در بوشهر نیز شعبه مختص این موضوع تعیین خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از مشکلات زمین‌خواران، اضافه کرد:در برخی از سازمان‌ها آرای مختلفی مربوط به زمین‌خواران صادر شده که تا حال حاضر اجرایی نشده و لازم است که این آرا اجرایی شود.

مدیرکل دادگستری بوشهر ادامه داد: هزینه‌های زیادی برای تصویب این احکام انجام داده‌ایم که اگر این احکام اجرا نشود و برخورد لازم با زمین خواران صورت نگیرد این هزینه‌ها بر باد رفته است.

وی به رسالت مهم این شورا اشاره کرد و افزود: برخورد با تعرض به اراضی برای همه ادارات و سازمان‌ها اعتبار ایجاد می‌کند و مسامحه در این موارد می تواند باعث بی اعتباری این سازمان‌ها شود.

بحرانی اضافه کرد: برخورد شدید با زمین‌خواران رویکرد مهم ما در سال جاری است و برنامه‌ریزی خاصی برای دستیابی به این مهم انجام داده ایم و حبس با زمان بالا و تبعید در انتظار افرادی است که مرتکب تخلف شوند.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی افراد متخلف و مشکل‌دار در برخی از سازمان‌ها و نهادها که مانع از برخورد کامل با زمین‌خواران می‌شوند، بیان داشت: اینگونه افراد باید شناسایی شوند و پس از برخورد قاطع، جمع شوند.

مدیرکل دادگستری بوشهر خواستار تعامل و همکاری همه سازمان‌ها و ادارات برای نتیجه‌بخش بودن مصوبات این شورا شد و ادامه داد: برخی از ادارات که توان مقابله با این مشکلات را ندارند به ما مراجعه کنند تا با انجام روال قانونی با متخلفان برخورد کنیم.

وی تصریح کرد: اجازه نقض حقوق مردم و حقوق شهروندی را به هیچکس نمی‌دهیم و با همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها می‌توانیم به نتایج خوبی در این زمینه دست یابیم.