  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۶

صالحی:

دولت و ملت ایران مسیر پیشرفت را با سربلندی ادامه می‌دهند

دولت و ملت ایران مسیر پیشرفت را با سربلندی ادامه می‌دهند

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اعمال فشارهای همه جانبه قدرت‌های استکباری برای تحمیل اراده خود بر ملت‌های مستقلی مثل ایران گفت: علی‌رغم همه این فشارها دولت و ملت ایران مسیر پیشرفت و استقلال خود را با سربلندی ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، "ویمال ویراوانسا" وزیر مسکن، ساختمان و خدمات مهندسی سریلانکا صبح امروز،سه‌شنبه در تهران با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

صالحی در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور در بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و تجاری، ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن توافقنامه‌های فیمابین شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط فیمابین تهران و کلمبو باشیم.
 
وزیر امور خارجه تأکید کرد : جمهوری اسلامی ایران براساس اصول و مبانی انسانی و اسلامی هیچگاه نگاه صرفا سودجویانه و منفعت طلبانه در روابط خود با دیگر کشورها را دنبال نمی‌کند و معتقد است این روابط باید در راستای مصالح و منافع کشورهای مستقل باشد.
 
صالحی با اشاره به اعمال فشارهای همه جانبه قدرت‌های استکباری برای تحمیل اراده خود بر ملت‌های مستقلی مثل ایران خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه این فشارها دولت و ملت ایران مسیر پیشرفت و استقلال خود را با سربلندی ادامه می‌دهند.
 
وزیر امور خارجه با تشریح پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشورمان در عرصه‌های مختلف از جمله اجرای طرح‌های گسترده مسکن و شهرسازی در ایران و پیشرفت‌های فنی و مهندسی مهندسان جوان کشورمان در این بخش، آمادگی کشورمان را برای ارائه این تجربیات و مشارکت در طرح‌های بخش مسکن و شهرسازی سریلانکا اعلام کرد.
 
ویمال ویراوانسا وزیر مسکن، ساختمان و خدمات مهندسی سریلانکا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفرش به تهران و ابراز رضایت از مذاکرات و توافقات خوب صورت گرفته با همتای ایرانی خود، از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص در عرصه بین‌المللی تشکر کرد.
 
وی همچنین با تمجید از دستاوردها و توانمندی‌های ایران در عرصه‌های مختلف، بر حمایت دولت سریلانکا از مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی ایران در اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی به ویژه در بخش مسکن و شهرسازی این کشور تأکید کرد.
کد مطلب 1641642

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