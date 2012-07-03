به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، "ویمال ویراوانسا" وزیر مسکن، ساختمان و خدمات مهندسی سریلانکا صبح امروز،سه‌شنبه در تهران با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

صالحی در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور در بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و تجاری، ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن توافقنامه‌های فیمابین شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط فیمابین تهران و کلمبو باشیم.

وزیر امور خارجه تأکید کرد : جمهوری اسلامی ایران براساس اصول و مبانی انسانی و اسلامی هیچگاه نگاه صرفا سودجویانه و منفعت طلبانه در روابط خود با دیگر کشورها را دنبال نمی‌کند و معتقد است این روابط باید در راستای مصالح و منافع کشورهای مستقل باشد.

صالحی با اشاره به اعمال فشارهای همه جانبه قدرت‌های استکباری برای تحمیل اراده خود بر ملت‌های مستقلی مثل ایران خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه این فشارها دولت و ملت ایران مسیر پیشرفت و استقلال خود را با سربلندی ادامه می‌دهند.

وزیر امور خارجه با تشریح پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشورمان در عرصه‌های مختلف از جمله اجرای طرح‌های گسترده مسکن و شهرسازی در ایران و پیشرفت‌های فنی و مهندسی مهندسان جوان کشورمان در این بخش، آمادگی کشورمان را برای ارائه این تجربیات و مشارکت در طرح‌های بخش مسکن و شهرسازی سریلانکا اعلام کرد.

ویمال ویراوانسا وزیر مسکن، ساختمان و خدمات مهندسی سریلانکا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفرش به تهران و ابراز رضایت از مذاکرات و توافقات خوب صورت گرفته با همتای ایرانی خود، از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص در عرصه بین‌المللی تشکر کرد.

وی همچنین با تمجید از دستاوردها و توانمندی‌های ایران در عرصه‌های مختلف، بر حمایت دولت سریلانکا از مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی ایران در اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی به ویژه در بخش مسکن و شهرسازی این کشور تأکید کرد.