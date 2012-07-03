استقبال بی نظیر طبیعت گردان از فندقلوی اهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی بعد از ظهرامروز سه شنبه افزود: پوشش گیاهی انبوه و سرسبز، قرارگیری در دامنه کوه با آب و هوایی معتدل از این کمپ مکان اقامتی ویژه ای ساخته که با چشم انداز زیبا نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند.



محمدی بیشترین پوشش درختان محدوده این کمپ را درختان فندق عنوان کرد و گفت: یک راس مارال آذربایجان که از نمونه های نادر و زیبای این منطقه است، به عنوان یکی از جاذبه های فندقلو در محوطه این پارک جنگلی حفاظت و نگهداری می شود.



وی با اشاره به ویژگی های این کمپ گردشگری گفت: کمپ گردشگری فندقلو با وسعت 5 هکتار در ورودی پارک جنگلی 200 هکتاری فندقلوی اهر از تمامی امکانات رفاهی مورد نیاز گردشگران برخوردار است.



گل های محمدی، روستای عنصرود شهرستان اسکو را عطرآگین می کنند



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری نخستین جشنواره گل های محمدی در روستای زیبا و سرسبز عنصرود شهرستان اسکو خبر داد.



تراب محمدی افزود: روستای عنصرود یکی از سرسبزترین و آبادترین روستاهای شهرستان اسکو در آذربایجان شرقی است که پرورش انبوهی از گل های محمدی یکی از عوامل شهرت آن و حضور گردشگران در ایام تابستان به شمار می رود.



وی با اشاره به آب و هوای مطبوع و خنک این روستا تصریح کرد: یکی از نکات جالب در رابطه با محصولات گل و گیاه عنصرود این است که در حالیکه فصل برداشت محصول و گلاب گیری در بسیاری از مناطق کشورمان به پایان رسیده، گل های محمدی این روستا تازه شکفته و آماده چیده شدن هستند.



محمدی تشریح کرد: روستای عنصرود دارای باغات و زمینهای سرسبز و آباد فراوانی است که آبیاری آنها از چشمه های، چوپان بلاغی، پری بلاغی و آغ بلاغ تامین می شود.



دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان افزود: زمینهای سرسبز اطراف این روستا در فصل بهار و تابستان به علت دارا بودن هوای سالم و محیط پاک پذیرای گردشگران بسیاری از سراسر ایران است.



محمدی همچنین، عنصرود را دارای اماکن متعدد تاریخی همچون قله داقیانوس، مسجد و حمام صخره ای و کوه «سلطان» خواند و تاکید کرد: همه ساله گردشگران بسیاری برای استراحت و استفاده از هوای پاک به این روستا عزیمت می کنند.



وی وجود گل های محمدی در این روستا را علاوه بر زیبا کردن چهره روستا، در تولید عمده و فروش انواع عرقیات و مربا و شربت موثر دانست و گفت: طبیعت روستاهای آذربایجان شرقی و آب و هوای چهار فصل و مساعد آن، زمینه تولید و پرورش انواع مواد خوراکی گیاهی و میوه ها را به عنوان زمینه ای اثرگذار در جذب گردشگر، در این استان فراهم کرده است.



محمدی یادآور شد: جشنواره یک روزه گل محمدی روز 16 تیر از ساعت 9 لغایت 11 صبح در روستای عنصرود شهرستان اسکو با هدف معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی استان و با حضور علاقمندان ، گردشگران و مدیران ارشد کشوری ،استانی و منطقه همراه با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با همکاری فرمانداری شهرستان اسکو و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار می شود.