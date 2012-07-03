بیش از 120 طرح نوین کشاورزی در البرز شناسایی شده است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه کشاورزی به منظور تحقق حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی گفت: در زمینه تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی اقدامات بسیار ارزشمندی توسط دولت در استانهای کشور صورت گرفته که استان البرز نیز مستثنی نبوده است.

وی افزود: در حوزه فرهنگ سازی برای تحق شعار سال که خواست و مطالبه مقام معظم رهبری است، اقدامات بسیار خوبی در سطح استان از قبیل برگزاری همایش، به کارگیری ظرفیت مطبوعات و رسانه ها و بهره گیری از فضای دانشگاه ها صورت گرفته است.

استاندار البرز تصریح کرد: بیشترین توجه و اقدامات در زمینه تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی در البرز در حوزه کشاورزی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: پس از تشکیل ستاد کشاورزی با ریاست استاندار و دبیری جهاد کشاورزی بالغ بر 120 طرح نوین کشاورزی شناسائی شده که دانشگاه کشاورزی و دانشجویان کشاورزی و آب به عنوان ناظران این طرح ها به کار گرفته شده اند.

فرهادی گفت: اعتبارات خوبی در حوزه کشاورزی به البرز اختصاص یافته که چیزی بالغ بر 730 میلیارد ریال است.

وی افزود: دو هزار هکتار زمین تا دو ماه آینده آماده واگذاری برای انجام فعالیت های کشاورزی خواهد شد، ضمن آنکه تا سقف 20 هزار هکتار زمین را می توانیم آب مورد نیازش را تامین و آماده بهره برداری کنیم.

تقویت شبکه های صنعتی در بخش جهاد کشاورزی

استاندار البرز از تقویت شبکه های صنعتی در بخش کشاورزی استان خبر داد گفت: در حوزه تقویت شبکه های صنعتی در بخش کشاورزی، تا کنون 39 طرح به ثمر نشسته که با تخصیص اعتباری به مبلغ 300 میلیارد ریال بهره برداری از آنها آغاز شده است.

فرهادی با تاکید بر حمایت همه جانبه از طرح های مربوط به آبیاری نوین در استان گفت: هر کشاورزی در این زمینه طرحی ارائه دهد، 85 درصد طرح را بلاعوض و بدون نیاز به ضامن پرداخت می کنیم.

وی افزود: 15 درصد دیگر طرح را نیز در غالب وام پرداخت خواهیم کرد.

فرهادی تامین آب مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن زمین های بیشتر به امر کشاورزی را دلیل اصلی حمایت از طرح های آبیاری نوین عنوان کرد.

