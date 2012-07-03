28 دانش آموز البرز به مسابقات کشوری قرآن و نهج البلاغه اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، 28 نفراز دانش آموزان پسر منتخب مسابقات قرآن و نهج البلاغه استان البرز در چهار رشته به مسابقات کشوری اعزام شدند.



این مسابقات از تاریخ 10 تیر تا 14 تیر با حضور 1000 نفر از دانش آموزان منتخب استانهای کشور در استان اصفهان برگزارمی شود.



مدیرکل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش از مدارس مجری طرح مروج سلامت hps در البرز بازدید کرد



مدیرکل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش به همراه کارشناسانی از حوزه سلامت وزارتخانه از آموزشگاه فاطمه الزهرا(س) ناحیه 4 کرج بازدید کرد.



همچنین شاهمرادی رئیس گروه سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در خصوص تعداد مدارس مجری طرح مروج سلامت گفت: در استان البرز تعداد 110 آموزشگاه در حال اجرای طرح مروج سلامت هستند.



وی افزود: براساس ممیزی سوم که توسط دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به عمل آمده است بیش از 90 درصد مدارس امتیاز لازم را احراز کرده اند.



محل و تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون ورودی رشته ادبیات وعلوم انسانی دبیرستانهای استعدادهای درخشان



به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی رشته ادبیات وعلوم انسانی(پایه دوم متوسطه) دبیرستانهای استعدادهای درخشان می رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 13/4/91لغایت 14/4/91به مدارس استعدادهای درخشان به آدرس ذیل مراجعه نمایند.



محل توزیع کارت وحوزه برگزاری آزمون دختران: دبیرستان فرزانگان 3 – خیابان شهید مطهری، پشت آموزش وپرورش ناحیه 3 کرج خیابان اردلان 3 .تلفن: 32526611



محل توزیع کارت وحوزه برگزاری آزمون پسران: دبیرستان شهید سلطانی3- میدان آزادگان ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان شهیدسلمان ساوجی ،بین اردلان 1و2 .تلفن :32521242



آزمون مذکور درروز جمعه مورخ 16/4/91 راس ساعت 9 صبح به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

