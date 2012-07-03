به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین ظهر امروز سه شنبه با اعلام این مطلب افزود: اگرچه منشأ وقوع سیلاب‌های اخیر تبریز بارش‌های انجام گرفته در مناطقی از خارج شهر بود و بروز این سیلاب‌ها و آب‌گرفتگی معابر و بخشی از مناطق مسکونی شهر ، زمینه‌ساز مشکلات و آسیب‌های جدی به برخی از شهروندان و نیز اموال عمومی شده است ، با این حال شهرداری تبریز ، معاونت خدمات‌ شهری ، سازمان‌ها و واحدهای تابعه بر حسب مسوولیت و مأموریت‌های ذاتی خود در اسرع وقت وارد عمل شده و با تجهیز و بسیج کلیه امکانات و اکیپ‌های اجرایی و خدماتی تمام تلاش خود را در راستای رفع مشکل سیلاب و آبگرفتگی معابر به کار بسته‌‌اند.



شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که گروه‌ها و اکیپ‌های خدماتی و امدادی شهرداری با اطلاع از وضعیت جوی و احتمال وقوع سیلاب ، از ساعت‌ها قبل در آماده‌باش کامل بوده‌اند افزود: با این وجود سیلاب‌های اخیر به دلیل عدم اجرای طرح‌های آبخیزداری در روستاهای اطراف ، عدم لایروبی مسیل‌های منتهی به شهر و نیز فقدان سیستم‌های هشدار در مناطق بالادست تبریز سرریز و وارد شهر تبریز گردید و متأسفانه خسارات ناشی از این سیلاب نیز متوجه محلات و بخش‌هایی از شهر تبریز شد.

نوین وقوع حوادثی از این دست را بهترین موقعیت برای ارزیابی امکانات شهرستان قلمداد کرد و یادآور شد: این حادثه مانوری برای ارزیابی آمادگی شهرستان در برابر حوادث طبیعی محسوب می شود و همه دستگاه‌ها باید خود را برای مقابله موثر با این قبیل بحران‌ها آماده کنند و به وظایف ذاتی خود نیز عمل نمایند.



وی همچنین با انتقاد از انجام ساخت و ساز غیر مجاز از سوی مردم در مسیر سیلاب‌ها و بستر رودخانه‌ها گفت: متاسفانه سازمان‌های خدماتی مانند برق، آب و گاز با صدور مجوز برخورداری از این زیر ساخت‌های شهری، به گسترش ساخت و سازها در مسیر سیلاب‌ها کمک می‌کنند و تعلل در برخورد با متخلفین ، عواقب سنگینی دارد ، ضمن این که نگهداری و صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها در برابر ساخت‌ و‌ ساز‌ها و یا هرگونه تصرف و تغییر ، قانونا بر عهده سازمان آب منطقه‌ای بوده و هرگونه ساخت و ساز در این بسترها و حریم‌ها ناشی از عدم نظارت این سازمان است.



نوین با اشاره به شرایط و وضعیت توپوگرافی تبریز ، وقوع چنین حوادثی را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: جلب مشارکت شهروندان و NGO ها در مهار سیلاب های ضروری است.



شهردار تبریز در خاتمه از مسوولان سازمان آب منطقه‌ای خواست نسبت به تعیین تکلیف مشکل عدم اجرای طرح‌های آبخیزداری در روستاهای اطراف تبریز ، لایروبی مسیل‌های منتهی به شهر و نیز آزادسازی کانال‌های هدایت آب‌های سطحی و سیلاب‌های روان اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام داده و پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری از سرریز سیلاب ها به مناطق مسکونی شهر و نیز هدایت و دفع سیلاب در موارد مشابه آتی اتخاذ نمایند.