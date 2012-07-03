استعدادهای بسیار خوبی در کاراته قهرمانی قم شناسایی شدند

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: امسال نیز قصد داریم بر اساس برنامه و تقویم فدراسیون کاراته در تمامی مسابقات کشوری، تیم هایی قوی و مدعی به مصاف حریفان بفرستیم، به همین خاطر سعی می کنیم بهترین موجودیت کاراته استان را شناسایی کنیم.



بیشتر از فوتبال شاهد فعالیت باشگاه های ورزشی در رشته کاراته هستیم



وی ادامه داد: البته قم با توجه به اینکه مهد کاراته کشور محسوب می شود و در واقع می توان گفت حتی بیشتر از باشگاه های فوتبال شاهد فعالیت باشگاه های ورزشی در رشته کاراته هستیم، این بیانگر علاقمندی بالای نوجوانان و جوانان قمی به این رشته ورزشی است.



دبیر هیئت کاراته استان قم در ادامه با اشاره به برگزاری رقابت های کاراته قهرمانی قم در رده سنی نوجوانان، ابراز داشت: رقابت های کاراته این رده سنی با شرکت چهره های مدعی در اوزان مختلف در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله به انجام رسید.



وی یاد آور شد: در راه معرفی برترین‌های کاراته قم در پایان پیکارهای قهرمانی رده سنی نوجوانان شاهد جدال نزدیک و تماشایی بین شرکت کنندگان بودیم و این مهم فرصتی خوبی ایجاد کرد تا کاراته کاهای مستعدی را در اوزان مختلف شناسایی کنیم.



برخورداری با بیان اینکه برترین‌های مسابقات قهرمانی کاراته استان در رده سنی نوجوانان معرفی شدند، ابراز کرد: این رقابت‌ها با حضور 150 نفر شرکت کننده از 25 باشگاه فعال استان در خانه کاراته استان قم در سطحی بسیار مطلوب برگزار شد.



اعزام برترین های کاراته قم به پیکارهای لیگ و قهرمانی کشور



وی با اشاره به اسامی قهرمانان هر وزن رشته کومیته، بیان داشت: در این بخش علی اکبر بختیاری، کمیل ابوالحسنی، سعید خنیپور، محمدرضا محب الرحمان، علیرضا باقر زاده، محمد امین ابوالحسنی، حسین ابراهیم زاده، علیرضا نجاتی و امیرحسین جوادی عنوان قهرمانی اوزان مختلف را به دست آوردند و بر سکوی قهرمانی مسابقات ایستادند.



دبیر هیئت کاراته استان قم با ابراز رضایت از کیفیت و نحوه برگزاری این دوره از پیکارهای کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان قم، بیان داشت: در فصل تابستان با توجه به اینکه نوجوانان و جوانان زیادی از برنامه های اوقات فراغت رشته کاراته استقبال کرده اند، موضوع استعدادیابی را به تمامی باشگاه های این رشته سفارش کرده ایم و امیدواریم در پایان تابستان با انتخاب هایی که از سوی مربیان سازنده کاراته قم صورت گرفته است، تیم هایی قوی به رقابت های کشوری اعزام کنیم.



وی تصریح کرد: منتظر اعلام زمان و مکان برگزاری رقابت های کاراته قهرمانی کشور و همچنین پیکارهای لیگ کاراته باشگاه های کشور در رده های سنی مختلف هستیم تا انشاءالله با بهره گیری از تمام ظرفیت های کاراته قم بهترین نفرات را به مصاف حریفان بفرستیم.