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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

سرهنگ ساوری:

42 درصد پرونده کلانتریهای گلستان منجر به سازش شد

42 درصد پرونده کلانتریهای گلستان منجر به سازش شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان گفت:42 درصد پرونده های ارجاعی به دفاتر مددکاری کلانتریهای استان طی سه ماهه نخست امسال به مصالحه انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار عسگر ساوری، به اقدامات مرکز مشاوره و دفاتر کلانتریهای انتظامی گلستان طی سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و بیان داشت: یک هزار و 419 پرونده به دفاتر کلانتریهای استان طی این مدت ارجاع داده شد و 508 نفر نیز با مراجعه به مرکز مشاوره آرامش از خدمات رایگان مشاوره ای انتظامی گلستان بهره مند شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان همچنین گفت: تعداد چهار هزار و 346 نفر تحت خدمات طرح مشاوره فعال این معاونت در سطح مدارس، مساجد و کانون های فرهنگی قرار گرفته اند.

ساوری گفت: وظیفه مهم مراکز مشاوره و دفاتر کلانتریها را ایجاد رابطه نزدیک و اعتماد آمیز بین پلیس و مردم و شناسایی ریشه ها و زمینه های رفتار نابهنجار و بزهکاریها عنوان کرد.

وی گفت: این مراکز نقش مهمی در از بین بردن بسترهای بروز معضلات اجتماعی و پیشگیری از آنها و آگاه سازی جامعه به منظور افزایش توانایی های مقابله ای و ایجاد فرهنگ مشاوره در بحران های زندگی دارد.

این مقام انتظامی ادامه داد: راه اندازی دوایر مشاوره و مددکاری کلانتریها همچنین موجب کاهش حجم پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی و ایجاد فراغت خاطر بیشتر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه شده است.

کد مطلب 1641661

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