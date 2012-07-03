42 درصد پرونده کلانتریهای گلستان منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار عسگر ساوری، به اقدامات مرکز مشاوره و دفاتر کلانتریهای انتظامی گلستان طی سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و بیان داشت: یک هزار و 419 پرونده به دفاتر کلانتریهای استان طی این مدت ارجاع داده شد و 508 نفر نیز با مراجعه به مرکز مشاوره آرامش از خدمات رایگان مشاوره ای انتظامی گلستان بهره مند شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان همچنین گفت: تعداد چهار هزار و 346 نفر تحت خدمات طرح مشاوره فعال این معاونت در سطح مدارس، مساجد و کانون های فرهنگی قرار گرفته اند.

ساوری گفت: وظیفه مهم مراکز مشاوره و دفاتر کلانتریها را ایجاد رابطه نزدیک و اعتماد آمیز بین پلیس و مردم و شناسایی ریشه ها و زمینه های رفتار نابهنجار و بزهکاریها عنوان کرد.

وی گفت: این مراکز نقش مهمی در از بین بردن بسترهای بروز معضلات اجتماعی و پیشگیری از آنها و آگاه سازی جامعه به منظور افزایش توانایی های مقابله ای و ایجاد فرهنگ مشاوره در بحران های زندگی دارد.

این مقام انتظامی ادامه داد: راه اندازی دوایر مشاوره و مددکاری کلانتریها همچنین موجب کاهش حجم پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی و ایجاد فراغت خاطر بیشتر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه شده است.