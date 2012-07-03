برداشت گندم از مزارع کشاورزی استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند در این باره اظهارداشت: از 189 هزار و 939 سطح زیر کشت حدود 75 هزار و 238 هکتار گندم دیم و 71 هزار و 309 هکتار گندم آبی است که پیش بینی می شود از این میزان اراضی بیش از 342 هزار تن گندم برداشت شود.

جلیلوند در ادامه به فعالیتهای شاخص در تولید محصول گندم اشاره کرد و افزود: تعداد 21 شرکت فنی و مشاوره ای با اعتبار بالغ بر یک هزار و 438 میلیون ریال برنامه عملیاتی گندم، جو آبی و دیم را در قالب پنج پروژه با تخصیص اعتباری بالغ بر یک هزار و 30 میلیون ریال برنامه ریزی و اجرا شد.

وی بیان کرد: این سازمان برای ساماندهی بذر با توجه به تنگناها و مشکلات مالی دیم کاران به منظور افزایش کیفیت بذر مصرفی، بوجاری و ضدعفونی آنها با مساعدت های دولتی کارهای حمایتی را در نظر گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به منظور واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی در حال حاضر کل تولید بذر مور نیاز استان توسط بخش خصوصی و با نظارت دقیق مرکز تحقیقات انجام می شود.

جلیلوند گفت: براساس برنامه کمیته بذر کشور هر ساله 30 درصد از بذر مورد نیاز استان در قالب طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده تولید و در بین کشاورزان گندم کار استان توزیع می شود.

وی یادآورشد: همچنین در خصوص بذور خود مصرفی کشاورزان، سازمان جهاد کشاوری با تجهیز واحدهای بوجاری سیار در سطح مراکز خدمات بطور رایگان اقدام به بوجاری و ضدعفونی بذور کرده که این بخش از برنامه با استقبال خوب کشاورزان همراه بوده که نتیجه بسیار مناسبی نیز در افزایش راندمان در واحد سطح داشته است.

وی افزود: ضدعفونی و معرفی ارقام متحمل به بیماریهای رایج مانند سیاهک پنهان و آشکار و همچنین زنگ غلات از موارد بسیار مهم در تولید بذر است که هر ساله با معرفی لاین های مقاوم و حذف لاین های حساس به انواع بیماری های مهم در دستور کار کارشناسان زراعت و تحقیقات قرار دارد.

جلیلوند گفت: در این راستا طرح های متعددی در زمینه بررسی سازگاری ارقام گندم و جو از جمله ارزیابی مشارکتی سه رقم برتر دیم اجرا شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود در سال جاری براساس برنامه مصوبه کمیته بذر کشور بیش ازهفت هزار تن انواع بذور گندم و جو (آبی و دیم) در طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده تولید شود.

این مسئول یکی از ابزارهای رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار و نوین را در گرو افزایش دانش فنی و آگاهی زارعان و احداث مزارع الگویی دانست و گفت: زارعین باید با علوم نوین در خصوص زراعت همچون کشت ارقام مناسب و روش های جدید به زراعی آشنا شوند که در این راستا با اخصتاص اعتباری بالغ بر 335 میلیون ریال، بیش از 426 هکتار به مزارع الگویی اختصاص یافت.

جلیلوند گفت: با بکارگیری مناسب ابزار و ادوات مکانیزه، اثار این محدودیت ها به حداقل ممکن کاهش می یابد که در این راستا لزوم حداکثر بهره وری از ماشین آلات و ادوات موجود، بطور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر بسزایی در کاهش میزان تلفات و ضایعات محصول، ارتقاء بازدهی نهاده های مصرفی در تولید همانند آب، بذر، کودشیمیایی، سموم، انرژی و در نهایت تولید اقتصادی خواهد داشت.



