تقدیر معاون رئیس جمهور از بیمارستان امام ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و جهانگردی کشور در نامه ای به وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) ساری در راستای ارایه خدمات مطلوب به بیماران قدردانی کرد.

در نامه سید حسن موسوی آمده است: با مدیریت وزیر بهداشت و همکاری پرسنل این مجموعه، خدمات درمانی و پزشکی در استان مازندران بسیار متبلور و نمایان است.

معاون رئیس جمهور، وجدان کاری بالا در بین پزشکان، پرستاران و نیز کادر درمانی مازندران را بیش از حد انتظار عنوان و تصریح کرد: مراتب قدردانی و تشکر خود را از مدیریت خوب رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکاران آن به ویژه مجموعه درمانی آموزشی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری اعلام می دارم.

فراخوان ثبت نام پزشکان در برنامه پزشک خانواده



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستای توسعه و ارتقای سلامت افراد جامعه گفت: پزشکان عمومی و متخصصان درسطح یک، دو وسه می توانند برای ثبت نام در برنامه پزشک خانواده به سایت http://fpqa.behdasht.gov.ir مراجعه کنند



محمد رضا میرزایی افزود: با توجه به صورتجلسه کمیته آمار و اطلاع رسانی برنامه پزشک خانواده و با عنایت به اجرایی



شدن برنامه پزشک خانواده شهری تمامی پزشکان عمومی در سطح یک وتمامی متخصصان در سطح دو وسه برای ثبت نام در این طرح می توانند به سایت http://fpqa.behdasht.gov.ir مراجعه کنند.









