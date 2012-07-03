تعامل صمیمانه دستگاه قضا با دولت بهترین راه برای خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا درخشان نیا ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دادگستری و دادستانی شهرستان تازه تأسیس پیشوا که در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد، افزود: هرجا که نفاق و تفرقه باشد، شیطان در آنجا حضور دارد ولی وحدت و همدلی باعث می شود که کار برای خدا و برای رضایت او انجام شود.

وی بیان داشت: در آموزه های قرآنی نیز به این امر تأکید فراوانی شده، زیرا در سایه وحدت و همدلی می توان به توفیقات ارزشمندی دست پیدا کرد.

وحدت و همدلی باعث افزایش خدمت رسانی به مردم می شود

قائم مقام دادگستری استان تهران ادامه داد: وحدت و همدلی باعث افزایش خدمت رسانی به مردم می شود و این امور باید در تمامی ارگان ها و نهادها مورد نظر قرار گیرد.

وی گفت: از رؤسای دادگستری و دادسرای شهرستان پیشوا انتظار داریم که در سایه تعامل و همدلی، مجموعه ای را برای مراجعین مهیا کنند که ضمن داشتن حسن خلق، مکارم اخلاق را در دستور کار خود قرار دهند.

درخشان نیا افزود: مسئولیت، امانت الهی است که به منظور خدمت رسانی به مردم در اختیار افراد قرار گرفته و باید از این فرصت کوتاه به بهترین نحو استفاده شود.

هدف از تشکیل قوه قضاییه در قانون اساسی اجرای عدالت در جامعه است

وی اضافه کرد: در قانون اساسی نیز هدف از تشکیل قوه قضاییه، اجرای عدالت در جامعه است که این امر با فلسفه ظهور در یک مسیر قرار دارد.

قائم مقام دادگستری استان تهران گفت: حرکت مسئولان باید به گونه ای در این مسیر قرار گیرد که بتواند بهترین خدمت را به مردم ارائه کنند و خشنودی خدا را به همراه داشته باشند.

هدف از قیام و ظهور حضرت مهدی(عج) گسترش و نشر عدالت در جامعه بشریت است

وی به سالروز میلاد منجی عالم بشریت نیز اشاره داشت و با تبریک این روز فرخنده، افزود: هدف از قیام و ظهور حضرت مهدی(عج) گسترش و نشر عدالت در جامعه بشریت است و این امر زمانی صورت می گیرد که جهان پر از ظلم و جور شده است.

درخشان نیا اظهار داشت: اکثر افرادی که به دادگستریها مراجعه می کنند، به طور معمول روحیه خوبی ندارند و احتمال دارد پرخاشگری نیز داشته باشند که این قضات و دیگر کارکنان اداری هستند که با صبر و حوصله و با برخورد شایسته، استرس و نگرانی را از وجود مراجعان دور می کنند.

وی ادامه داد: تشخیص حق برای یک قاضی با توسل به خداوند می تواند به درستی صورت گیرد و قطعا اگر قضات با توکل به خداوند در قضاوت قدم بردارند، حق شناس خوبی خواهند شد.