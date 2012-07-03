قرائت پیام دبیرکل سازمان جهانگردی درافتتاحیه نمایشگاه گردشگری شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی با اعلام این خبر گفت: در مراسم افتتاحیه متن بیانیه " طالب رفاحی" دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) توسط "هری هوانگ" معاون منطقه شرقی آسیا و اقیانوسه سازمان جهانی جهانگردی قرائت می شود.

وی با اشاره به حضور پررنگ مقامات سازمان جهانی گردشگری و حضور 24 سفیر از کشورهای مختلف در این دوره از نمایشگاه اظهار داشت: پیش بینی شده در سمینارهای تخصصی که طی روزهای پنجشنبه و جمعه 15 و 16 ماه جاری در حاشیه نمایشگاه برگزارمی شود، هری هوانگ در خصوص معرفی فعالیتهای سازمان جهانی جهانگردی و آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی تخصصی آن سازمان مطالبی را ارائه کند.

فعالی تاکید کرد: پیرو هماهنگیهای انجام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و پیگیریهای وزارت امور خارجه حداقل 24 سفیر و کاردار مهمان ویژه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه خواهند بود.

مراجعه ماهیانه 1200نفر به بخش MRI بیمارستان مطهری جهرم

بخشش MRIبیمارستان استاد مطهری جهرم با داشتن یکی از مجهترین دستگاه ها، ماهیانه یک هزار و 200 نفر مراجعه کننده دارد که 40 درصد مراجعین غیربومی هستند.

دکتر محمدجعفر محبی مدیر بیمارستان استاد مطهری جهرم با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران ضمن تشریح فعالیت های این بیمارستان اظهار داشت: برای کسب رضایتمندی بیشتر مردم جهرم مجموعه بیمارستان تلاش کرده تا اقداماتی در راستای بهبود وضعیت سلامت انجام دهد در همین راستا دستگاه سنجش تراکم استخوان جهت بیماری پوکی استخوان و برخی مشکلات خانم ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال خریداری شده و یکی از جدیدترین دستگاه های کشور به شمار می رود.

وی اظهار کرد: همچنین برای سهولت بیمارانی که مشکل آب مروارید چشم دارند با همکاری معاونت درمان دانشگاه دستگاه فیکو با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال برای عمل های چشم خریداری شد تا عمل آب مروارید راحت تر صورت گیرد.

مدیر بیمارستان استاد مطهری جهرم بیان کرد: ساخت دومین بخش دیالیز بیمارستان در مدت کوتاهی با پیشرفت قابل ملاحظه ای روبه رو شده است به طوری که 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سعی داریم فاز اول این طرح در سال جاری به بهره برداری برسد.