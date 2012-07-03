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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

دادبود:

36 عنوان طرح مهرماندگار در گلستان تعریف شد

36 عنوان طرح مهرماندگار در گلستان تعریف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: 36 عنوان طرح مهر ماندگار برای استان تعریف شد که تعداد پروژه های آنها بطور قطع بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مهر ماندگار استان افزود: طرح های مهر ماندگار نشاط خوبی در بخش های مختلف از جمله اجتماعی ایجاد می کند و جامعه به طرح های مهر ماندگار نیاز دارد و طیف پروژه های تعریف شده در این طرح قابل توجه است.

وی اظهار داشت: در این طرح برخی از پروژه های مهمی که حدود 10 سال از آغاز عملیات اجرای آنها می گذرد تا پایان خردادماه 92 به بهره برداری می رسد.

دادبود گفت: مهر ماندگار از طرح های اسای و اولویت دار دولت است و تدبیر بر این بود که با اجرای پروژه های خاص فضای تحرکات دستگاهها در سال آخر فعالیت دولت به بهترین نحو انجام شود.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: بیش از 800 پروژه مهر ماندگار در کشور تعریف شده است که این طرح ها در نشط جامعه و اعتماد مردم تاثیر گذار است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه های مهر ماندگار برای اقتصاد استان گفت: ظرفیت این پروژه ها باید بخوبی برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود و اطلاع رسانی درست و بموقع می تواند مشکلات مربوط به اجرای پروژه ها را کاهش داده و موجب همسویی مردم با مسئولان باشد.

دادبود گفت: در فضای اطلاع رسانی درست و شفاف باید به سطح پروژه ها و عملکرد را بالابریم تا انگیزه مدیران و پیمانکاران برای ادامه کار افزایش یابد و هم مردم نسبت به خدمات نظام امیدوار شوند.

کد مطلب 1641677

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