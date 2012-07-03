36 عنوان طرح مهرماندگار در گلستان تعریف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مهر ماندگار استان افزود: طرح های مهر ماندگار نشاط خوبی در بخش های مختلف از جمله اجتماعی ایجاد می کند و جامعه به طرح های مهر ماندگار نیاز دارد و طیف پروژه های تعریف شده در این طرح قابل توجه است.

وی اظهار داشت: در این طرح برخی از پروژه های مهمی که حدود 10 سال از آغاز عملیات اجرای آنها می گذرد تا پایان خردادماه 92 به بهره برداری می رسد.

دادبود گفت: مهر ماندگار از طرح های اسای و اولویت دار دولت است و تدبیر بر این بود که با اجرای پروژه های خاص فضای تحرکات دستگاهها در سال آخر فعالیت دولت به بهترین نحو انجام شود.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: بیش از 800 پروژه مهر ماندگار در کشور تعریف شده است که این طرح ها در نشط جامعه و اعتماد مردم تاثیر گذار است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه های مهر ماندگار برای اقتصاد استان گفت: ظرفیت این پروژه ها باید بخوبی برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود و اطلاع رسانی درست و بموقع می تواند مشکلات مربوط به اجرای پروژه ها را کاهش داده و موجب همسویی مردم با مسئولان باشد.

دادبود گفت: در فضای اطلاع رسانی درست و شفاف باید به سطح پروژه ها و عملکرد را بالابریم تا انگیزه مدیران و پیمانکاران برای ادامه کار افزایش یابد و هم مردم نسبت به خدمات نظام امیدوار شوند.