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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

عشریه اعلام کرد:

اتاق بازرگانی برای حفظ اشتغال مازندران تلاش می کند

اتاق بازرگانی برای حفظ اشتغال مازندران تلاش می کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران از اهتمام بیشتر این اتاق برای حفظ اشتغال در شرایط کنونی تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عشریه در بازدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از واحدهای تولیدی فازیک شهرک صنعتی ساری با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران در شرایط تحریم با تمام وجود برای حفظ اشتغال و افزایش میزان تولید تلاش می کنند، افزود: اتاق بازرگانی نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی برای حفظ اشتغال در شرایط کنونی بیش از پیش تلاش می کند.

وی از تولیدکنندگان و صنعت گران به عنوان سربازان امروز جامعه در خط مقدم اقتصاد کشور نام برد و افزود: تولیدکنندگان همواره نشان دادند که با وجود شرایط تحریم کشور دست از تلاش و تولید برنداشتند.

عشریه گفت: نتظار می رود مسئولان امر در راستای رفع مشکلات و موانع دست و پاگیر درون کشور برای حمایت از تولید ملی، دلسوزانه تلاش کنند.

وی افزود: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برنامه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای رفع مشکلات و شناسایی توانمندی های این بخش مازندران در دستورکار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران قرار گرفت  که پیشتر هیئت رئیسه اتاق از شهرک صنعتی بشل سوادکوه بازدید کرده بود.
 

کد مطلب 1641678

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