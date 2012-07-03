مشکل گرد و غبار ناشی از احداث پارکینگ بیمارستان جیرفت پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، عدم رضایتمندی مردم جنوب استان کرمان در مراجعه به بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت گلایه مندی 10 ماهه ای است که ناشی از گردغباریست که در سایه احداث یک پارکینگ جهت رفاه حال مراجعین به وجود آمده اما این پارکینگ به صورت خاکی مدتهاست رها شده و اقدامی در راستای آسفالت ان صورت نمی گیرد.

اگر چه مسئولان امر احداث این پارکینگ را برای رفاه مراجعین عنوان می کنند اما با وجود خاکی بودن این محوطه نه تنها رفاهی ایجاد نشده بلکه اسباب نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

این پارکینگ که از چهارراه شفاء و در امتداد دیوار بیمارستان احداث شد ه،فضای نسبتا قابل توجه ای را به خود اختصاص داده است که در صورت تدبیر و دور اندیشی درست و کارشناسی می تواند در جهت هدفی که طراحی و احداث شده، مفید واقع شود.

ولی اینکه با گذشت بیش از 10 ماه وضعیت خاکی و گردغبار ناشی از آن که با وزش کمترین بادی فضای اورژانس و بیمارستان را تحت الشعاع قرار می دهد، سوالی است که ذهن همگان را متوجه خود کرده است.

در جنوب کرمان همانند دیگر مناطق گرمسیر ی،همزمان با شروع فصل تابستان که بیش از 7 ماه استد،طوفان هایی به صورت چند روزه شروع می شوند، که تاثیرگذاری این فضا با وجود بادهای چند روزه گلایه مندی مردم را ایجاد کرده است.

محمد مشایخی یکی از مراجعین به داروخانه مجاور بیمارستان که در درب ورودی بیمارستان و جنب این پارکینگ واقع شده در این باره به خبرنگار ما گفت: هر وقت برای تهیه دارو به این داروخانه مراجعه می کنم، گرد غبار ناشی از این پارکینگ خود موجب بروز مشکلات بیشتری برای من یا سیار بیماران می شود.

وی افزود: مگر قبل از احداث پارکینگ نباید به فکر محوطه سازی و ساماندهی آن بشود و این سوال مطرح می شود که چرا تاکنون اقدامی برای ساماندهی آن نشده است.

این شهروند جیرفتی تصریح کرد: برای آسفالت این پارکینگ چه کسانی باید اقدام کنند که اینگونه و با این وضعیت چندین ماه رها شده است.

احمد شریفی یکی دیگر از مراجعین به بیمارستان امام خمینی جیرفت نیز ضمن ابراز گلایه مندی از مسئولان امر گفت: مدت هاست که این وضعیت را می بینم ولی برایم این سوال پیش می آید که آیا هیچ مسئولی برای یک دفعه هم شده از این مسیر عبور نکرده که این وضعیت را ببیند.

وی افزود: مردم جیرفت با تمدن چندین هزار ساله سزاوار اینگونه بی توجهی هایی از طرف مسئولان نیستند.

شریفی بیان کرد: حتی با حرکت خودروهایی که برای پارک وارد این محوطه می شوند، چنان گردغباری درست می شود که اگر غریبه ای وارد شود، فکر می کند واقعا هوا طوفانی است.

علی امیری شهروند دیگری که به اوژانس بیمارستان مراجعه کرده در این خصوص گفت: اگر اینگونه است که مسئولان بیان می کنند که قیر گران است، به جای آسفالت بلوار بهشت زهر ا،به نظرم می بایست فکری به حال سلامتی مردم بکنند.

وی اظهارداشت: اگر گفته آنها صد درصد درست باشد، آیا اینکه متولیان امر روزی دو مرتبه این محوطه را آب پاشی کنند تا گرد غبار کمتر شود، باز هم گران است و نشدنی.

حسن بامری که از رودبار جنوب برای عیادت بستگانش به بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده، در این باره گفت: جای بسی تاسف است، که افرادی همانند ما با شرایط سخت باید چند ساعت منتظر باشیم تا ساعت ملاقات شود، ولی اگر جلوی بیمارستان یک لحظه بنشینیم که غیر از این چاره ای نداریم باید هوا همراه با گرد غبار تنفس کنیم.

وی افزود: اگر چه مسئولان بیمارستان اجازه می دهند، همراهان بیمار و یا مراجعین در محوطه بیمارستان استراحت کنند ولی گردغبار ناشی از این پارکنیگ آزارش از گرما بیشتر است.

یکی از مغازه داران روبروی بیمارستان امام نیز گفت: من باید روزی چند مرتبه وسایلم را گردگیری کنم و این فضا پارکینگ برای ما زحمت ایجاد کرده است.

وی افزود: چندین مرتبه هم او صدا سیما تماس گرفتیم که به این مشکل توجه کنند و از آن گزارش تهیه کنند ولی خبری نشد.

علی احمدی راننده یک خوروی کرایه نیز با ابراز گلایه مندی گفت: ما که به عنوان ماشین کرایه لحظه ای منتظر مسافر می مانیم ، تحمل این وضعیت را نداریم و بعضا دیده ام که بعد از چند سرویس افرادی در همین گردغبار نشسته اند و منتظر هستند.

وی افزود: مسئولان باید به موضوعی به این مهمی توجه کنند و سلامتی مردم را نیز در نظر بگیرند.

احمدی گفت: راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی باید در جیرفت منشاء خدمات بهداشتی باشد و نه اینکه با گذشت چند ماه هنوز نتوانسته برای این محوطه راه حلی پیدا کند.

محمد کریمی دانشجوی دانشگاه آزد اسلامی جیرفت یکی دیگر از مراجعین به بیمارستان امام جیرفت گفت: چرا مسئولان باید فقط به فکر کارهایی باشند که برایشان نام دارد ولی این فضا را ماه ها با این وضعیت نامناسب رها کرده اند.

وی افزود: مسئولان نباید در برابر نجابت و صبوری مردم به شکلی دیگر برخورد کنند و به جای آسفالت بلوار بهشت زهرا،که این فضا شاید یک دهم آن باشد،کاش این وضعیت را ساماندهی کرده بودند.

کریمی تصریح کرد: اینکه گفته شده، قیر گران است،آیا فقط برای این پارکینگ گران شده و یا برای دیگر جاها که شاید نیاز چندانی هم نبوده به گونه ای دیگر است.

حسین کمالی یکی دیگر از شهروندان جیرفتی که برای تهیه یک وسیله پزشکی به لوازم پزشکی روبرو بیمارستان امام جیرفت مراجعه کرده گفت: این وسیله را نگاه کنید، انگار دست چندم است و یا سال ها در انبار بوده وقتی از فروشنده سوال کردم دستش را به طرف محوطه همین پارکینگ دراز می کند.

وی افزود: من هم پذیرفتم ولی آیا مدیریت شهرستان و مسئولان امر توان ساماندهی یک پارکینگ را ندارند.

وی گفت: اگر توان ندارند، اعلام کنند و از کمک های مردمی استمداد بطلبند که حتما مشکل حل خواهد شد.