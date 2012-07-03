مسئولان بنیاد مسکن حق شرکت در جلسه شورای مسکن را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دادوش هاشمی امروز در یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه با بیان اینکه برخورد نرم و ملایم با مسئولین در خصوص ساخت پروژه‌های مسکن مهر نادرست است، گفت: کسانی که در ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر استان کرمانشاه کارشکنی و سهل ‌انگاری نموده‌اند باید پاسخگو باشند و سایر مسئولین نیز در رفع مشکلات و موانع کوشا باشند.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته که ساخت و ساز مسکن مهر استان با مشکل مواجه بود و عملا کار خاصی صورت نپذیرفته و نسبت به سایر استان‌ها عقب بودیم افزود: ساخت و ساز مسکن مهر نیز مانند خیلی از کارهای عمرانی و اجرایی دیگر دارای نواقصی است که باید رفع شود و همه‌ مسئولین و ما موظف به رفع این موانع هستیم و در این راه باید همه‌ توانمان را به کار گیریم.

وی گفت: کرمانشاه در سال گذشته درآمدی بالغ بر هزار میلیارد تومان از محل فروش مخابرات داشته است که این رقم برابر با بودجه 5 سال استان کرمانشاه است و اگر درآمدهای حاصل از تولیدات کشاورزی و سایر درآمدهای استان را نیز به آن بیفزاییم رقمی بالغ بر 60 درصد بودجه یک سال کلیه‌ استان‌های کشور را داراست و با چنین ظرفیتی در استان پیشرفت پرو‌ژه‌های عمرانی و مسکن مهر ضروری است.

وی افزود: خدمت به مردم از اصول اصلی کارهای مسئولین است و این جز با گذشت و همکاری امکان‌پذیر نمی‌باشد.

هاشمی ادامه داد: مدیر موفق، مدیری قاطع است و یک مدیر ترسو به اهدافش نمی‌رسد چون قدرت تصمیم‌گیری ندارد و مدیران باید با متخلفین برخورد قانونی و قاطع داشته باشند و با رفع مشکلاتی که بر سر راه ساخت و ساز پروژه های مسکن وجود دارد در سرعت بخشیدن به ساخت و ساز آن ها و تحویلشان به متقاضیان گام موثری در کمک رسانی و یاری به اقشار کم‌درآمد انجام دهند.

وی گفت: مسئولین اجرایی 5 پروژه‌ قصرشیرین، ماهیدشت، بیستون، پاوه و دالاهو ظرف 3 روز باید گزارش کاملی از روند اجرایی آن به استانداری تحویل داده تا از طریق وزارتخانه تعیین تکلیف شود و در صورتی که این مشکلات تا جلسه‌ شورای بعد وجود داشته باشد هیچ یک از اعضای بنیاد مسکن حق شرکت و حضور در این جلسات را نخواهند داشت.

وی در پایان با اشاره به اجلاس سراسری نظام مهندسی که در تاریخ 20 تا 22 تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد گفت: همه‌ مسئولین استان موظفند در برگزاری اجلاس سازمان نظام مهندسی کل کشور به میزبانی استان کرمانشاه همکاری و مساعدت لازم را بنمایند و مانند اجلاس 5+6 هر چه باشکوهتر برگزار کنند تا برای بار دیگر نام کرمانشاه مطرح شود و این استان بدرخشد و ما متولی استان و نماینده‌ مردم کرمانشاه هستیم لذا باید آبروی آنان را حفظ کنیم.