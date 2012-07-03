به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران است و حضورش در تیمی مثل استقلال می تواند پشتوانه مردمی برای وی و مسئولان باشگاه را بالاتر از قبل ببرد. شاید به همین خاطر است که علی فتح الله زاده تمام تلاشش را می کند تا مقدمات حضور این بازیکن در جمع آبی پوشان را فراهم کند.

اما با وجود جلسه ای که بین نکونام و فتح الله زاده برگزار شده است، به نظر نمی رسد باشگاه اوساسونا اسپانیا رضایت نامه نکونام را برای بازگشت به ایران صادر کند. گفته می شود در یکی از بندهای قرارداد نکونام قید شد در صورتیکه این بازیکن بخواهد از اوساسونا جدا شود، باشگاه خواهان وی باید مبلغی نزدیک به 2 میلیون یورو به این باشگاه اسپانیایی بپردازد.

با این شرایط و قیمت فعلی یورو در بازار( حدود 2500 تومان) به نظر می رسد که استقلال نتواند مبلغی نزدیک به 5 میلیارد تومان را برای صدور رضایت نامه کاپیتان تیم ملی به اوساسونا بپردازد. هر چند که فتح الله زاده در مذاکراتش با نکونام خواسته که وی تلاشش را برای گرفتن رضایت نامه از اوساسونا انجام دهد، اما بعید به نظر می رسد که یک باشگاه حرفه ای در لالیگا با چانه زنی از رقم ثبت شده اش برای صدور رضایت نامه کوتاه بیاید.

در این میان اما مذاکراتی که جواد نکونام با مسئولان باشگاه استقلال داشت می تواند پشتوانه مردمی او بین هواداران استقلال را افزایش دهد. ضمن اینکه در صورت بازگشت وی به فوتبال ایران که می تواند سال بعد باشد، فضای بهتری برای وی فراهم است. علی فتح الله زاده نیز با مطرح کردن مذاکره با بازیکن بزرگی چون جواد نکونام، زهر انتقادات اخیر در مورد نگرفتن بازیکنان بزرگ در مقایسه با رقیب دیرینه اش را گرفت!