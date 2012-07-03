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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

رییس متا مالزی :

4 فصل بودن ایران بهترین جاذبه گردشگری / ورزش اسکی در ایران ارزانتر از اروپا

4 فصل بودن ایران بهترین جاذبه گردشگری / ورزش اسکی در ایران ارزانتر از اروپا

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس انجمن آژانس های مسافرتی مالزی (متا) با تاکید بر اینکه ایران بر خلاف تبلیغات برخی رسانه ها ،محلی امن برای گردشگران خارجی است بر معرفی جاذبه های ایران برای جذب گردشگران خارجی تاکید کرد.

"محمد خالد هارون" در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی معرفی فرصتهای گردشگری ایران برای خبرنگاران رسانه های مالزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: ظرفیت های گردشگری ایران مانند آثار و بناهای تاریخی، چهار فصل بودن ایران و فصل زمستان برای مالزیایی ها جذابیت های زیادی دارد که باید بیش از پیش معرفی شود.

وی اظهار داشت: مسافرت به ایران برای گردشگران مالزیایی به ویژه در فصل زمستان و تجربه برف و ورزش اسکی در مقایسه با کشورهای اروپایی که این تجربه را با هزینه های بالایی در اختیار گردشگران قرار می دهد، بسیار رقابتی است.

رییس انجمن آژانس های مسافرتی مالزی با اشاره به انجام یازده پرواز هفتگی مستقیم بین ایران و مالزی گفت: زمینه مناسبی برای اعزام گردشگران مالزیایی فراهم است و امیدوارم بتوانیم آمار گردشگران به مقصد ایران را افزایش دهیم.

خالد هارون نزدیکی شرایط آب و هوایی، کیفیت غذاهای ایرانی و علاقه مردم مالزی به خرید کالاهای ایرانی به ویژه صنایع دستی و فرش دستباف را از دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش سفر گردشگران مالزیایی به ایران عنوان کرد.

نمایندگان آژانس های مسافرتی مالزی از 6 تا 15 جولای سال جاری در سفری به ایران و بازدید از شهرهای تهران، مشهد، کاشان، اصفهان و شیراز با ظرفیت ها و قابلیت های گردشگری ایران آشنا شدند و نتایج این سفر طی یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور رایزن سفارت ایران در مالزی در محل انجمن آژانس های مسافرتی مالزی (MATTA) برای خبرنگاران رسانه های مالزی تشریح شد. 
 

کد مطلب 1641685

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