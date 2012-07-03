حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به زعم واهی سعودی ها، ایجاد مشکل در سفرهای زیارتی و عمره و محدود کردن حضور بیدارگران ملتهای اسلامی در جمع ملت جهان اسلام، می تواند فرصتی برای حل مشکلات داخلی این کشور باشد.

وی با اشاره به شرایط حساس عربستان افزود: وخیم شدن شرایط جسمانى اعضاى اصلى خاندان آل سعود در عربستان از جمله پادشاه، ولیعهد و وزیر امور خارجه، موجب نگرانى مقامات کاخ سفید از آینده قدرت در عربستان سعودى شده است.

حسینی گفت: نگرانى آمریکایى ها از وخیم بودن وضعیت جسمانى حاکمان سعودى از ابعاد مهم و تأثیرگذار قابل بررسى است.

وی افزود: آمریکاییها به خوبى واقف هستند که بخش زیادى از جمعیت عربستان، از شرایط موجود در این کشور به خصوص شرایط مربوط به حقوق مدنى و شهروندى مردم همچنین فساد گسترده اقتصادى خاندان حاکم راضى نیستند از اینرو، نگران هستند در زمانى که بیدارى اسلامى در خاورمیانه و شمال آفریقا در اوج خود قرار دارد و با توجه به اعتراضهاى موجود در عربستان و نقاط ضعف مهم و زیادى که آل سعود دارد، بحران قدرت ناشى از وخامت حال حاکمان عربستانى موجب تغییر ساختار سیاسى و نوع حکومت در عربستان سعودى شود.

حکومت های جدید خاورمیانه مخالف آمریکا است

حسینی ادامه داد: کاخ سفید نگران است که تغییر نظام سیاسى در عربستان موجب شود تا پس از مصر، تونس و لیبى، در عربستان نیز حکومتى مستقل و با راى مردم روى کار آید زیرا واقعیتهاى تاریخى نشان می دهد که در هر کشور خاورمیانه که حکومت توسط مردم و با راى مردم روى کار آمده است، مخالف نفوذ آمریکا در آن کشور بوده است.

وی افزود: مقامات کاخ سفید نارضایتى شهروندان عربستانى از حکومت سعودى را خطرى براى منافع ملى آمریکا می دانند که با توجه به حمایت آشکار واشنگتن از ریاض مى تواند موجب تقویت بدبینى مردم عربستان از آمریکا و تزلزل جایگاه این کشور در ریاض شود.

منافع اقتصادی آمریکا در عربستان در خطر است

حسینی بیان داشت: بعد دیگر نگرانى آمریکا در خصوص وخامت وضعیت جسمانى حاکمان عربستان مربوط به منافع اقتصادى هنگفتى است که این کشور در عربستان سعودى دارد.

وی افزود: عربستان از خریداران بزرگ تسلیحات آمریکا و از تأمینکنندگان اصلى منابع انرژى این کشور در دنیا است و از این رو، بحران جانشینى و تغییر و تحول سیاسى ناشى از اجبار و ضرورت در عربستان شبیه آنچه که در مصر و تونس روى داد، نمی تواند تأمین کننده منافع آمریکا در این کشور مهم و استراتژیک در جهان اسلام و در منطقه مهم خاورمیانه باشد و بر این اساس است که مقامات آمریکایى با نگرانى شدید از آینده جایگاه خود در عربستان سعودى، در سفرهاى متعددى که به ریاض انجام می دهند، در خصوص آینده قدرت در عربستان به آل سعود مشاوره و در عین حال هشدار می دهند.