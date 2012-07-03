17 میلیارد ریال اعتبار به حوزه پژوهش دانشگاه بیرجند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی بهدانی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهارداشت: اعتبارات حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند امسال رشدی معادل 48 درصد را داشته است.

وی همچنین از اختصاص هشت میلیارر ریال اعتبار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به این دانشگاه در سال جاری خبر داد و بیان کرد: این مبلغ از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بوده که تنها صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه می شود.

وی به در دست اجرا بودن 70 طرح پژوهش در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال این تعداد افزایش یابد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار و 700 دانشجوی کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، افزود: همچنین یک ‌هزار و 600 دانشجوی در مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه تحصیل می کنند.

بهدانی عنوان کرد: 21 کدرشته دکتری، 99 رشته کارشناسی ارشد و 305 عضو هیئت علمی نیز در دانشگاه بیرجند فعال هستند.

راه اندازی نیروگاه فتوولتاییک در دانشگاه بیرجند

وی از راه اندازی نیروگاه 20 کیلو وات فتوولتائیک (تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی) به عنوان طرح پایلوت کشوری در بیرجند خبر داد و گفت: این نیروگاه در مرحله نخست بخشی از انرژی دانشگاه را تأمین می ‌کند اما به مرور زمان و با گسترش آن به عنوان یک طرح به شکل صنعتی مطرح می‌شود.

معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند اعتبار اختصاص یافته به اجرای این نیروگاه در دانشگاه را 200 میلیون ریال اعلام کرد.

بهدانی به اجرای طرح جامع مطالعات تولید و صادرات گیاهان دارویی از سوی این دانشگاه در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: در این طرح گیاهانی که دارای پتانسیل های تولید و صادارات هستند شناسایی شده اند.