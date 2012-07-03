مهاجم فولاد خوزستان به صبای قم پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که زمان زیادی به پایان مهلت نقل و انتقالات دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باقی نمانده است، صبای قم هنوز هم یکی از تیم های پرکار این مرحله از لیگ جدید است.



مومنی دهمین خرید صبا برای لیگ دوازدهم فوتبال کشور



تیم فوتبال صبای قم بعد از اینکه نهمین خرید خود برای لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور را باز هم از تیم آلومینیوم هرمزگان انجام داد و بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان از تیم‌های تازه به لیگ برتر آمده فوتبال باشگاه‌های کشور یعنی محمدامین آرام طبع به عنوان سومین خرید صبای قم از این تیم هرمزگانی به جمع شاگردان گل محمدی آمد، یک بازیکن دیگر را نیز از تیم های جنوبی حاضر در لیگ برتر جذب کرد که البته تخصص این بازیکن بازی خط حمله است.



با وجود اینکه زمان اندکی تا پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال کشور و آغاز بازی‌های فصل جدید جام خلیج فارس باقی مانده است، باشگاه صبای قم نیز با هدف پر کردن جای خالی بازیکنانی که از این تیم جدا شده اند، مهدی مومنی به خدمت گرفت.



این در حالی است که صبایی‌ها با توجه به حضور در دو جام معتبر یعنی لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، قطعا لیگی که در پیش دارند، با نظر خاطر گل محمدی سرمربی جدید صبای قم تلاش می‌کند نفراتی را جذب کنند که موجب تقویت این تیم نسبت به فصل گذشته شود.



یکی از مدعیان دوازدهمین دوره لیگ برتر



با توجه به مهره‌هایی که صبای قم تا کنون جذب کرده است، به نظر می‌رسد این تیم در لیگ دوازدهم می تواند راه موفقیت آمیزی را که از لیگ یازدهم آغاز کرد را ادامه داده و یکی از مدعیان دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشد.



مهدی مومنی خرید جدید صبای قم توانایی بازی کردن در پست خط حمله را دارد و با توجه به شناختی که کادر فنی تیم صبای قم از این بازیکن دارد، از وی به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی تیم صبا در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌های برتر کشور نام برده می شود.



قرارداد مهدی مومنی مهاجم جدید تیم فوتبال صبای قم، برای دو فصل با نماینده فوتبال قم به ثبت رسیده است و این بازیکن در کنار نفراتی همچون، آرام طبع، لطفی، حق‌جو، خداشناس، خلیلی، قدیری، بهمن طهماسبی و مهرداد طهماسبی یکی از مهره‌های جدید صبا در لیگ دوازدهم نام گرفت.



مهدی مومنی فوروارد فصل قبل تیم فوتبال فولاد خوزستان در لیگ جدید در حالی در جمع شاگردان یحیی گل محمدی در تیم صبای قم بازی می‌کند که نماینده فوتبال قم علاوه بر لیگ برتر در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حضور خواهد داشت.